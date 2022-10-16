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Таджики розстріляли командира: несподівані деталі кривавої бійні на військовому полігоні РФ

16 жовтня 2022, 18:11

Жертв розстрілу на полігоні РФ може бути більше трьох десятків, не виключають джерела.

Мобілізація в Росії
На полігоні в РФ влаштували криваву бійню / Фото Telegram

З'явилися нові подробиці кривавої бійні в Бєлгородській області, де на військовому полігоні розстріляли десятки мобілізованих РФ перед відправкою на війну в Україну.

Жертв розстрілу на полігоні РФ може бути більше трьох десятків, пише російський Telegram-канал ASTRA посилаючись на очевидця перестрілки, який отримав там поранення.

Він запевняє, що конфлікт виник під час навчань на релігійному ґрунті. Почалося все з того, що три солдати-уродженці Дагестану, Азербайджану Адигеї зібралися писати рапорти про звільнення зі служби, щоб не їхати воювати в Україну. "Це не наша війна", - заявили чоловіки. У відповідь на це підполковник ЗС РФ Андрій Лапін зібрав усіх на плацу, де почав розповідати військовим пропагандистську нісенітницю про "священну війну". Там виник конфлікт, солдати почали штовхати один одного.

"Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна — це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав: "Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якій ти дав присягу", - розповіло джерело. Він уточнив, що слова підполковника дуже обурили присутніх на плацу, так як багато хто з них - мусульмани. Але найбільше розлютилися саме таджики.

Через півтори години, коли їх вивели на стрільбищі, вони відкрили вогонь по солдатам. Одним з перших розстріляли Лапіна, який нешанобливо відгукнувся про Аллаха. "На полігоні були і контрактники, і мобілізовані. Загиблих, яких тільки я бачив - 29 осіб. 30-й-це підполковник Лапін. Це не рахуючи двох таджиків, разом з ними вбитих - 32", - розповів очевидець. Він запевняє, що стрілки сказали мусульманам відійти убік перед тим, як відкрили вогонь.

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

Читайте ще:

мобілізація Бєлгород війна Росії та України
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