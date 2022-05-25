Путінський чиновник посміявся над господарем в його присутності: відео

Чиновник Путіна посміявся над господарем в його присутності / скріншот

Президента РФ Володимира Путіна публічно висміяв один з членів уряду.

Інцидент стався під час звернення російського диктатора до своїх підопічних.

"З 1 липня поточного року на 10% буде підвищений мінімальний розмір оплати праці, до 15 тисяч 279 рублів на місяць", - заявив Путін.

Така сума не вразила одного з членів уряду.

"Як багато", - іронічно звернувся він до сусіда.

Нагадаємо, раніше в Мережі висміяли Путіна у його бункері. Компанію російському диктатору на яскравій карикатурі склали Сергій Лавров, Олександр Лукашенко, Сергій Шойгу, Рамзан Кадиров і навіть пропагандисти Скабєєва і Соловйов.

Також ми писали, що зустріч Президентів Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стала приводом для жартів у мережі.

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