Путінський чиновник посміявся над господарем в його присутності: відео

Клерк російського диктатора наважився суперечити диктатору під час засідання уряду.
Президента РФ Володимира Путіна публічно висміяв один з членів уряду.
Інцидент стався під час звернення російського диктатора до своїх підопічних.
"З 1 липня поточного року на 10% буде підвищений мінімальний розмір оплати праці, до 15 тисяч 279 рублів на місяць", - заявив Путін.
Така сума не вразила одного з членів уряду.
"Як багато", - іронічно звернувся він до сусіда.
Нагадаємо, раніше в Мережі висміяли Путіна у його бункері. Компанію російському диктатору на яскравій карикатурі склали Сергій Лавров, Олександр Лукашенко, Сергій Шойгу, Рамзан Кадиров і навіть пропагандисти Скабєєва і Соловйов.
Також ми писали, що зустріч Президентів Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стала приводом для жартів у мережі.
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