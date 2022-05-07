Гордон показав "ексклюзивні кадри" з бункера Путіна

Журналіст висміяв поведінку вищого керівництва РФ.
Не секрет, що президент РФ довгий час перебував у бункері на Валдаї. За інформацією ЗМІ він знаходиться там досі.
На своїй сторінці в Instagram журналіст Дмитро Гордон опублікував карикатуру, на якій вищі чини РФ знаходяться в бункері на Уралі або в Сибіру.
Компанію російському диктатору склали Сергій Лавров, Олександр Лукашенко, Сергій Шойгу, Рамзан Кадиров і навіть пропагандисти Скабєєва і Соловйов.
Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович, який раніше не виключив, що в РФ почалася партизанська війна, вважає, що російські генерали бояться доповідати Кремлівському диктатору Володимиру Путіну погані новини про війну в Україні. Через це в його бункері почалася паніка.
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Автор: Сергій Коломієць