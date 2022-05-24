Путіна зроблять цапом-відбувайлом: у ГУР розкрили сценарій держперевороту в РФ

Оточення президента РФ Володимира Путіна вже шукає йому заміну, проте відкритий державний переворот в Росії нереальний, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Як підкреслив він в інтерв'ю Українській правді, представники фінансових кіл РФ, які досить багато втратили через війну, шукають вихід із ситуації, а найпростіший - це замінити Путіна іншою особою.

"Звинуватити у всіх проблемах не Росію, а саме одну людину – Путіна. І сказати, що він був хворим диктатором, знімайте всі санкції, знімайте всі обмеження, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він", - пояснив глава ГУР.

Разом з тим він переконаний, що державний переворот в РФ у відкриту нереальний, проте є варіант тіньового.

читайте такожПротягне ще кілька років: у ГУР розкрили страшний діагноз Путіна

Нагадаємо, раніше Буданов заявив про те, що Путін серйозно хворий на рак.

Читайте ще: