Путіна зроблять цапом-відбувайлом: у ГУР розкрили сценарій держперевороту в РФ

Державний переворот в РФ у відкриту нереальний, переконаний Кирило Буданов.
Оточення президента РФ Володимира Путіна вже шукає йому заміну, проте відкритий державний переворот в Росії нереальний, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Як підкреслив він в інтерв'ю Українській правді, представники фінансових кіл РФ, які досить багато втратили через війну, шукають вихід із ситуації, а найпростіший - це замінити Путіна іншою особою.
"Звинуватити у всіх проблемах не Росію, а саме одну людину – Путіна. І сказати, що він був хворим диктатором, знімайте всі санкції, знімайте всі обмеження, починаємо жити заново, у всьому винна не Росія, а саме він", - пояснив глава ГУР.
Разом з тим він переконаний, що державний переворот в РФ у відкриту нереальний, проте є варіант тіньового.
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Нагадаємо, раніше Буданов заявив про те, що Путін серйозно хворий на рак.
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