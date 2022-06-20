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Напад Білорусі на Україну - малоймовірний сценарій, білоруський народ проти цього - Єрмак

20 червня 2022, 12:00

Білорусь повинна нести відповідальність за передачу своєї території Росії для війни проти України, сказав Андрій Єрмак.

Єрмак Білорусь
Білорусь є співучасником російської війни проти України, і Київ враховує цей фактор - Єрмак / Офіс президента, Міноборони Білорусі

Республіка Білорусь вже включена до повномасштабної війни Росії проти України, оскільки вона передала свою територію Москві з метою запуску ракет і введення російських військ. Однак масштабна військова інтервенція білоруських збройних сил є малоймовірною. Білоруси не підтримують такий сценарій розвитку подій. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У інтерв'ю Лівому берегу він розповів про те, що Білорусь вже є учасником російської війни проти України. Але на пряму збройну інтервенцію Мінськ навряд чи зважиться через антивоєнні настрої свого народу.

читайте такожЯкщо Білорусь нападе на Україну, їй не вдасться реалізувати головну мету Путіна – Жданов"Безумовно, Білорусь взяла участь в агресії - саме з її території стартували перші ракети, звідти напали російські війська. Однак ми вважаємо, що білоруський народ не підтримує цю ідею. Безумовно, вони надали свою територію для російських військ. Але ймовірність масштабної участі у війні білоруської армії не дуже висока саме через настрої народу Білорусі", - пояснив Єрмак.

За його словами, Мінськ має бути притягнутий до відповідальності за війну проти української держави, згідно з обсягами такої співучасті. До санкцій проти Росії включена і Білорусь. Коли Київ працюватиме над механізмом отримання компенсацій, роль РБ врахують.

"Сьогодні в санкційному пакеті вони йдуть разом з росіянами. Безумовно, при визначенні втрат і компенсаційних моментів ми будемо брати це до уваги і використовувати. Але також стратегічно важливо, що Білорусь неактивно бере участь у війні", - підкреслив Андрій Єрмак.

Дивіться відео ТСН - сили оборони України зміцнюють позиції на кордоні з Білоруссю

Загроза нападу Білорусі на Україну

Секретар РНБО Олексій Данілов 16 червня заявив, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорювалися питання ризику військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, було ухвалено рішення щодо проведення перевірки бойової готовності в чотирьох регіонах.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 червня сказав, що Мінськ нібито завдасть удару по Києву, якщо українська армія начебто перетнув кордон і, мовляв, буде цілитися в Мозирський нафтопереробний завод. Політик сказав, що республіка не збирається воювати з Україною, але проводить підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук пізніше зазначив, що Мінськ, мовляв, не збирається нападати на Україну. Створення нового оперативного командування на українському напрямку він назвав нібито "розвитком держави".

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Андрій Єрмак новини Білорусі війна Росії та України
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