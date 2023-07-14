"Знаємо, що там відбувається": Буданов розповів про джерела ГУР поруч з Путіним

Військова розвідка України точно передбачила повномасштабне військове вторгнення країни-агресора Росії перед його початком, сказав Кирило Буданов.

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ГУР знає, що відбувається у Кремлі - Буданов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне управління розвідки Міноборони України має джерела в найближчих кабінетах до директора країни-агресора Росії Володимира Путіна. Українські розвідники змогли точно передбачити повномасштабний напад і перехопити дані про підтримку в РФ ватажка Вагнер Євгена Пригожина. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

В інтерв'ю Reuters він розповів про те, що військова розвідка змогла перехопити опитування всередині Росії, яке проводило МВС окупантів. Дослідження показало підтримку Пригожина в російському суспільстві.

Крім того, за словами Буданова, йому вдалося точно передбачити повномасштабний напад Росії, оскільки у розвідки є свої джерела в найближчих до Путіна кабінетах.

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"Хто виявився правий? Ми. У нас є свої джерела. Так би мовити, в найближчих кабінетах. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - підкреслив Кирило Буданов.

Військовий заколот Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин, у якого конфлікт з Міністром оборони окупантів Росії Сергієм Шойгу і главою Генштабу Валерієм Герасимовим, 23 червня звинуватив кадрових російських загарбників у ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Пригожин вранці 24 червня заявив, що Вагнер захопив всі військові об'єкти Ростова-на-Дону. Повстанці контролювали весь Південний військовий округ. ВКС РФ намагалися завдати по них ударів, бойовики збили декілька їхніх вертольотів.

Колони Вагнер рухалися на столицю країни-агресора Росії, проте Пригожин зупинив свій похід на Москву за підсумками перемовин з главою Білорусі Лукашенком і керівником ФСБ Бортніковим. В результаті була досягнута домовленість, згідно з якою Пригожин і частина ПВК повинні відправитися в Білорусь.

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