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Байден виніс Путіну вердикт: програв Україні, яка вступить до НАТО

Андрій Ганчук
14 липня 2023, 08:00 оновлено 14 липня, 08:05
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Директор країни-агресора Росії Володимир Путін в один момент вирішить, що війна проти України не в інтересах Москви, вважає президент США Джо Байден.
Байден, Путін
У Путіна немає шансів виграти війну проти України - Байден / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Глава держави-окупанта Росії Володимир Путін не зможе виграти розв'язану ним повномасштабну війну проти України. У певний момент він вирішить, що війна не відповідає інтересам Москви. Україна ж вступить до Північноатлантичного альянсу. Про це заявив президент США Джо Байден.

Як повідомляє DW, під час зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністе в четвер, 14 липня, він сказав, що у Путіна немає шансів на перемогу у війні з Україною.

"Путін вже програв війну. У нього немає шансів виграти війну в Україні", - зазначив Байден.

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Також глава Білого дому додав, що Україна вступить до НАТО, а Путін в результаті ухвалить рішення, згідно з яким продовження військових дій не відповідає інтересам Росії.

Водночас американський президент вважає, що євроатлантична інтеграція Києва навряд чи можлива, поки йде війна з РФ.

"Ніхто не може вступити до НАТО, поки йде війна", – додав президент США.

Вступ України до НАТО

Країни Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі 11-12 липня ухвалили рішення, згідно з яким Україна отримає можливість вступити до НАТО в обхід механізму, що передбачає виконання Плану дій щодо членства у блоці. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо буде виконано низку умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна інтегрується до НАТО по завершенню війни з агресором Росією. За словами глави держави, Альянс повинен бути зацікавлений у вступі України до блоку не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україну поки що не можуть запросити в НАТО. З точки зору Блінкена, такої можливості немає, доки йде війна з країною-окупантом Росією. При цьому Захід допоможе Києву наблизитися до стандартів НАТО.

Інші новини:

НАТО Володимир Путін Джо Байден війна Росії та України
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