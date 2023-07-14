"ПВК "Вагнера" не існує": Путін вперше прокоментував зустріч з вагнерівцями

За словами російського диктатора, юридично не закріплено існування такої ПВК.

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Путін вперше прокоментував зустріч з вагнерівцями/ колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін вперше розповів, що у нього і справді була зустріч у Кремлі з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та вагнерівцями після їхнього збройного заколоту.

Про це він сказав російським пропагандистам. Путін зізнався, що на зустрічі було 35 осіб, і що він "дав оцінку" діям бойовиків ПВК під час їхньої участі у війні проти України та під час заколоту 24 червня.

При цьому російський диктатор зазначає, що юридично приватної військової компанії "Вагнера" не існує, тому що у країні-агресорці Росії немає відповідного закону.

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"Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. Група є, але юридично не існує", – зазначив Путін.

Глава Кремля сказав, що реальна легалізація ПВК – це нібито окреме питання, яке ще потрібно обговорювати у Держдумі.

При цьому Путін також зазначив, нібито він пропонував вагнерівцям "кілька варіантів працевлаштування". Один із них передбачав діяльність "під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий". Диктатор РФ каже, нібито більшість присутніх на зустрічі осіб кивали на знак згоди, проте Пригожин відповів, що "хлопці не згодні".

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів". Ватажок вагнерівців назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено", після цього стало відомо, що Пригожин влаштовує держпереворот в РФ.

Вранці 24 червня Пригожин захопив військові об'єкти Ростова. Вагнерівці збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК "Вагнера" захопила і Воронеж. Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву. Але потім стало відомо, що Пригожин зупинив наступ на Москву і розвертає колони "вагнерівців". Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Після цього французьке видання Libération з посиланням на західну розвідку повідомило, що Путін викликав Пригожина в Кремль "на килим" після провалу заколоту. За їхньою інформацією, Пригожина разом з іншими командирами "вагнерівців" нібито викликали в Кремль ще 1 липня. Крім Путіна, ватажок ПВК "Вагнера" зустрівся з директором Росгвардії Віктором Золотовим і керівником російської розвідки Сергієм Наришкіним.

Пізніше в Кремлі розкрили деталі цієї зустрічі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що диктатор Путін зустрічався з командирами і керівництвом ПВК "Вагнер" в Кремлі 29 червня. Під час зустрічі диктатора і Пригожина були обговорені події, що відбулися 24 червня, коли ПВК "Вагнер" спробував здійснити збройний заколот в Росії.

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