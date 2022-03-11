Путін переконував Лукашенка в "позитивних зрушеннях" на російсько-українських переговорах

Володимир Путін і Олександр Лукашенко / Reuters

Російський президент Володимир Путін заявив самопроголошеному очільнику Білорусі Олександру Лукашенку, що йому доповіли про деякі "позитивні зрушення" на переговорах українських і російських дипломатів. Відеозапис їхньої зустрічі був опублікований в мережі.

"Я проінформую Вас про ситуацію на українському напрямку-перш за все, про те, як йдуть зараз переговори, які проводяться зараз практично на щоденній основі. Там є певні позитивні зрушення, як мені доповіли переговірники з нашого боку", ‒ сказав керівник країни-агресора.

Лукашенко стверджує, що війну збиралися почати Збройні сили України, а Росія і Білорусь завдали "превентивного удару".

Самопроголошений керівник Білорусі також сказав, що РФ і Білорусь вже звикли до санкцій – ще з часів СРСР. Причому Лукашено називає такий стан речей "свинством Заходу"і" часом можливостей для підсанкційних країн".

Нагадаємо, Росія почала повномасштабну військову агресію в Україні 24 лютого за кількома напрямками. У тому числі і з території Білорусі.

Далі - в цій країні вже пройшло три раунди переговорів української та російської делегацій. А 10 березня в Туреччині також переговори міністрів закордонних справ РФ і України. Однак особливих результатів для припинення військових дій обидві сторони не домоглися.

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Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat розповів, коли закінчиться війна Росії проти України. За його словами, Росія спробує заморозити повномасштабну війну проти України і припинити бойові дії через 7-10 днів.

Як повідомляв Главред, раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв говорив, що війна в Україні скоро закінчиться і назвав приблизні дати.

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