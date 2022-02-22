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"Путін розірвав Мінські угоди на шматки": постпред США в ООН анонсувала нові заходи проти РФ

22 лютого 2022, 09:53

Лінда Томас Грінфілд закликала все міжнародне співтовариство відреагувати на дії Кремля зараз, інакше ціна з часом буде рости.

Лінда Томас Грінфілд
Лінда Томас Грінфілд / Фото Reuters

Постійний представник США в ООН Лінда Томас Грінфілд назвала нонсенсом введення в ОРДЛО російських військ як "миротворців". Вже сьогодні США оголосять про додаткові санкції проти РФ.

"Путін заявив, що розмістить російські війська в цих регіонах (ОРДЛО, – ред.). Він назвав їх миротворцями. Це нонсенс. Ми знаємо, хто вони насправді", - заявила Грінфілд на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

За її словами, "Путін розірвав Мінські домовленості на шматки". Він тестує міжнародну систему, перевіряє рішучість Об'єднаних Націй, а також дивиться, як далеко йому дозволять зайти.

"Завтра Сполучені Штати запровадять інші заходи, щоби притягнути Росію до відповідальності за це очевидне порушення міжнародного права, а також суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначила дипломат.

Грінфілд закликала все міжнародне співтовариство відреагувати на дії Кремля зараз, інакше ціна з часом буде рости.

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"Очевидна атака Росії на суверенітет і територіальну цілісність України неспровокована. Ця атака на статус України як члена ООН є порушенням основних принципів міжнародного права, і це суперечить нашому статуту", - підкреслила посол.

При цьому постпред США в ООН додала, що російська влада продовжує створювати приводи для подальшого вторгнення в Україну. Наслідки цих дій будуть поширюватися далеко за межі України.

"По суті, Путін хоче, щоби світ повернувся в минуле, за часів створення ООН, за часів, коли імперії встановлювали правила для світу. Але решта світу йде вперед. Зараз не 1919 рік, зараз 2021 рік", - підкреслила Лінда Томас Грінфілд.

Як повідомляв Главред, після того як президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ДНР" і "ЛНР" рано вранці 22 лютого зібралася Рада Безпеки ООН.

На засіданні РБ ООН виступив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він заявив, що Україна не боїться та нікому нічого не віддасть.

Постійний представник Росії Василь Небензя, який був головуючим на засіданні Радбезу ООН, закрив його — без голосування або резолюцій.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".

Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центру Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення зі Збройними силами України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський після термінового засідання РНБО звернувся до українців:

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