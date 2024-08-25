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Під загрозою місто-мільйонник: РФ планувала новий наступ на Україну - Зеленський

Юрій Берендій
25 серпня 2024, 15:46
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Зеленський зазначив, що російське військово-політичне командування планувало окупувати Харків та почати масштабний наступ на Сумському напрямку.
Під загрозою місто-мільйонник: РФ планувала новий наступ на Україну - Зеленський
Зеленський пояснив ціль Курської операції / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот із відео

Сили оборони України перейшли в наступ в Курській області превентивно, щоб зірвати плани росіян щодо захоплення Харкова та Сум. Про це в інтерв’ю індійським ЗМІ заявив Президент України Володимир Зеленський.

Президент України підкреслив, що Україна не вторгалася на територію Російської Федерації. Натомість, Росія вторглася на українську територію 10 років тому, окупувала її та вбивала людей.

"Росія підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати півторамільйонне місто Харків, а сьогодні саме півтора мільйона людей там живе, тому що росія вторглася на цей напрямок і люди зі знищених домівок у маленьких містечках і селах Харківського регіону переїхали до Харкова, і там зараз півтора мільйона. Росія хоче окупувати це місто. Ми зупинили. Це була частина їхньої операції, ми зірвали їм цю наступальну операцію", - сказав він.

відео дня

Зеленський зазначив, що після Харкова наступним кроком Росії мав бути наступ на Суми. Саме тому українські військові розпочали превентивну Курську операцію, щоб не допустити захоплення росіянами українських міст.

"Наступний крок був, і вони вже все підготували, на півночі нашої держави саме з боку міста Суми, з боку курської області. Різниця в тому, що ми превентивно це зробили (Курську операцію – Ред.), щоб вони не захопили наше місто", - сказав президент.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Курська операція - що відомо про наступ ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція ЗСУ в Курській області мала на меті не тільки примусити Росію перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід до більш рішучої військової підтримки України. Також ці бої на території РФ повинні були підвищити мотивацію втомлених українців. Як повідомляє The Wall Street Journal, Курська операція змінила наратив про те, що Україна неспроможна зупинити російську військову міць.

Збройні сили України можуть продовжувати просування на території Росії вздовж кордонів України, щоб створити санітарну або "сіру" зону, заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Російські окупанти зберігають тиск на Харківському напрямку, зокрема на Вовчанськ, і перекидають резерви на Курщину, зазначив командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Захоплення Вовчанська дозволить росіянам створити плацдарм для майбутніх наступальних дій під Купʼянськом.

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