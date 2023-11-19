'Треба 18-20 річні': військовий закликає мобілізовувати студентів

Військовий вважає, що потрібно мобілізовувати не старих дідів, а молодих хлопців.

https://glavred.net/ukraine/treba-18-20-richni-kombat-zaklikaye-mobilizovuvati-studentiv-10518199.html Посилання скопійоване

Військовий закликає мобілізувати студентів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Вікіпедія, скріншот: відео

Командир штурмового батальону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків.

"Потрібно мобілізовувати, з усією повагою, не старих дідів. Ну, 50-річні - це ще не старі діди... Але, коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Чому? У них вже купа хронічних захворювань... Треба мобілізовувати 20-річних, 18-річних. У чому проблема? У тому, що це студенти? Ну, і що? Студенти не мають воювати? Мають. Вони не підходять? Підходять. Вони що не вміють, не готові, не народження для війни? Ніхто не народжений для війни. Все здобувається. Питання у підході до підготовки", - заявив Горбатенко в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Чи будуть мобілізувати студентів / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, де військовий розповів про необхідність молодих бійців:

відео дня

Нагадаємо, що у Міносвіти пояснили ситуацію, кого зі студентів можуть мобілізувати. Студенти-бюджетники, які перебувають в академічній відпустці, мають право на її продовження у зв'язку із загальною мобілізацією в Україні.

Зеленський відповів чи зможуть студенти виїжджати закордон. Для студентів немобілізаційного віку полегшать умови виїзду за кордон на навчання, а також розглянеться питання підвищення стипендій.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.