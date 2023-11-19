'Буде поглинати країни': експерт розповів найгірший сценарій, якщо Росія виграє війну

Якщо буде окупована Україна, наступна буде Молдова. А потім поступово будуть поглинати країни Балтії, вважає Коваленко.

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Що буде з Україною, якщо війну виграє Росія / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, t.me/zloyodessit

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, якщо Росія переможе Україну у війні, найбільше проблем буде для наших країн-сусідів. У першу чергу для Молдови, яку Росія може окупувати наступною.

"Я такий сценарій не розглядав, але скажу так. Ми вже були окуповані Росією і не один раз. Українці були, є і будуть, нас не зламати, ми будемо жити, виживати в цих умовах, народжувати дітей, вчити їх. Головне, щоб не підпадали під російську пропаганду. А от коли ми знову зможемо повернутися до стану вільних українців - це вже питання часу. Але час від часу це відбувалося. Тому навіть якщо буде такий сценарій, ми навчилися за ці сторіччя, у нас є ця спроможність виживати в цих умовах", - розповів Олександр Коваленко в інтерв’ю TСН.ua.

За його словами, можуть постраждати Молдова, Румунія, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

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"Молдова найперша на собі відчує це. Якщо буде окупована Україна, наступна буде Молдова. А потім поступово будуть поглинати країни Балтії. Гібридно спочатку, через деякий період. Їм треба буде відновитися після війни, величезні втрати, вони не готові до війни з НАТО. Ось така буде перспектива", - вважає експерт.

Нагадаємо, що Шольц зробив важливу заяву про війну в Україні. Росія своєю війною порушує давно домовлене правило, що кордони не можуть бути змінені за допомогою сили.

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