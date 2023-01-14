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Путін зазнав поразки в газовій війні: Німеччина заповнила свої сховища без палива Газпрому

14 січня 2023, 14:58
Агресор Росія більше не зможе шантажувати газовим питанням Німеччину – країну з найпотужнішими сховищами природного газу в Євросоюзі.
Путін, Газпром
Німеччина від кінця серпня не купує газ у Газпрому - експерт / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Російський директор Володимир Путін програв газову війну Євросоюзу. Німеччина, яка є країною з найпотужнішими газосховищами в ЄС, заповнили свої сховища без газу від Газпрому і вже готується до наступної зими. Німецькі ПСГ заповнені на 90%.

Як повідомляє DW, експерт в області європейських ринків, бізнесу та фінансів Андрій Гурков написав, що Німеччина вирішила питання з газом – вона заповнила свої газосховища, які є найпотужнішими в Євросоюзі, більш ніж на 90% і вже готується до наступного зимового періоду. Причому ПСГ були заповнені без російського газу.

За його словами, до повномасштабного військового нападу Росії на Україну Німеччина половину свого газу імпортувала саме з РФ. І шантаж Берліна з боку Москви був головним аспектом економічного тиску і на сам Європейський Союз.

"Німці не мерзнуть у своїх будинках; вони не були змушені закрити свої заводи. Політики в Берліні більше не бояться, що Москва може помститися Німеччині і поставити країну в глухий кут. Ні - Німеччина сама відмовилася від вугілля і сирої нафти з Росії в рамках санкцій ЄС, а від кінця серпня не отримує і природного газу від "Газпрому", - підкреслив Андрій Гурков.

Нагадаємо, на початку січня в Bloomberg написали про те, що зима на Заході виявилася теплою, через що ціни на газ знизилися до найнижчих з моменту повномасштабного нападу РФ на Україну. У такій ситуації західні держави зуміли створити потрібні запаси газу. Росія, в свою чергу, при цій ситуації не може шантажувати інші країни газовим питанням.

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