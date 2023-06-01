Путін побудував у Підмосков'ї "Царське село" з палацами для родичів – ЗМІ

Дочки диктатора, виходячи заміж, отримували в якості приданого елітну нерухомість

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Володимир Путін побудував "Царське село" в Підмосков'ї / сайт Кремля, proekt.media

Російський диктатор Володимир Путін побудував в Підмосков'ї своєрідне "Царське село" для своїх родичів.

Житловий комплекс розташований навколо офіційної резиденції президента РФ в Ново-Огарьово на захід від Москви, йдеться в розслідуванні видання Проект.

Більш ніж за 20 років владарювання Путін перебудував цю резиденцію на свій смак і навіть розжився секретною залізницею.

Кого Путін поселив у "Царському селі"

Дочки диктатора Марія і Катерина, виходячи заміж, отримували в якості приданого елітну нерухомість недалеко від офіційної резиденції президента РФ. При цьому як само собою зрозуміле вони користувалися державними послугами.

При цьому формально палац молодшої дочки Путіна Катерини після весілля записали на її чоловіка Кирила Шамалова. Колишня дружина Путіна Людмила теж оселилася поруч з президентською резиденцією. Попри розлучення вона також обзавелася елітним житлом, яке також записали на Шамалова.

При цьому об'єкти нерухомості путінських родичів знаходяться близько від його резиденції в Ново-Огарьово – буквально в 10 хвилинах пішки.

Крім того, своєрідний зіц-голова путінської сімейки Шамалов також володіє величезною ділянкою в 15 хвилинах їзди від основного будинку — в селі Знаменське. Вартість об'єкта оцінюється як мінімум в 6 млрд рублів.

Активи переписали на друга дитинства Путіна

Журналісти відзначають, що після розлучення з донькою Путіна Шамалов позбувся всієї своєї нерухомості в "Царському селі". Всі ці об'єкти перейшли у власність АТ "Корал", яке, як з'ясували журналісти, належить близькому другу Володимира Путіна олігарху Аркадію Ротенбергу.

Водночас екс-зять Путіна Шамалов натомість отримав "відкупні" в розмірі 2,3 млрд рублів.

"Це відбирання, як і багато інших операцій в інтересах Путіна, проходило за допомогою грошей, накопичених в західних банках. 2 жовтня 2019 року "Корал" отримав на свій рахунок 2,37 млрд руб. зі Швейцарії. Майже всі ці гроші — 2,35 млрд — компанія відразу ж перевела на особистий рахунок Шамалова за договором купівлі-продажу нерухомості", – пише видання.

Журналісти додали, що під час масованої атаки дронів на Москву 30 травня маршрут польоту безпілотників проходив досить близько від Ново-Огарьово і "Царського села".

Дивіться відео - Путін побудував під Москвою "Царське село":

Раніше в Абхазії місцеві жителі вийшли на акції протесту через передачу Росії садиби в Піцунді, яку хочуть перебудувати в резиденцію Володимира Путіна.

У Сухумі пройшли протести: жителі висловили бажання зберегти Національний заповідник у володінні Абхазії. Демонстрація Закінчилася зіткненнями мітингувальників з поліцейськими та особистою охороною Бжанії.

Нагадаємо, раніше з'явилися подробиці будівництва в Карелії біля Ладозького озера розкішної резиденції президента Росії Володимира Путіна.

Як говориться в розслідуванні OCCRP і медузи, які отримали доступ до документів будівельних компаній, які займалися облаштуванням території навколо маєтку, будинок називався "хатина рибалки" і замислювався як двоповерхова футуристична будівля з хвилеподібним дахом, просторими приміщеннями і масштабною їдальнею зоною на відкритому повітрі схоже скоріше на будинок прийомів.

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