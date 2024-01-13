'Путін перекинув ядерну зброю у Білорусь': експерт розкрив правду

Деякі західні джерела оприлюднили дані, що нібито ядерне озброєння розмістили на аеродромі у Ліді.

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Експерт розповів, чи справді РФ перекинула у Білорусь ядерку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: google/maps

В інтервʼю Главреду колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба розповів, чи відповідають дійсності заяви щодо перенесення Росією ядерної зброї на територію Білорусі.

"Фактичного підтвердження ми не маємо - ми бачимо лише ІПСО з боку Путіна. У них з Лукашенком, ймовірно, є певний план, деталі якого за необхідності оголошують. Наприклад, коли Путін оголошував про передачу ядерної зброї до Білорусі, він навмисно дочекався 25 березня. Для нас, білорусів, це знакова дата, адже цього дня у 1918 році було оголошено про створення Білоруської народної республіки. Тобто Путін навмисно дочекався державотворчої для нас дати, і саме в цей день заявив про передачу ядерної зброї, у черговий раз підкреслюючи, що, мовляв, немає в Білорусі незалежності", - пояснив Бульба.

Експерт зазначив, що після цього було багато різної інформації. Зсередини Білорусі повідомляли про підготовку ракетних баз у різних частинах Білорусі.

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"Зокрема, були розмови про підготовку старої радянської бази між Слуцьком та Старими Дорогами, де раніше знаходилися ракети шахтного базування. Спробували навіть закинути інформацію не лише про переміщення до Білорусі тактичної, а й стратегічних комплексів "Тополь-М". Але, звичайно, ця інформація не підтвердилася, тому ми досі не маємо підтвердження базування ядерної зброї РФ у Білорусі", - додав він.

Бульба вважає, що під час укладання цієї домовленості, Путін остерігався можливої поведінки Лукашенка, адже всі чули про позицію Патрушева, який вважає, що такій людині, як Лукашенко не можна віддавати керування ядерною зброєю.

"Тому юридично одразу було обумовлено, що це не повернення ядерної зброї, яку Білорусь та Україна разом віддали після розвалу СРСР, а саме переміщення російської ядерної зброї. В угоді зазначається, що ракети йдуть у комплекті з солдатами. Відповідно, російський військовий контингент мав бути розміщений у місці розташування тактичної ядерної зброї. За наявною інформацією, нові російські підрозділи не зʼявилися, тому ми можемо зробити висновок, що переміщення ядерної зброї - це більше російське ІПСО, ніж реальний факт", - заявив експерт.

Бульба також розповів, що могло б свідчити про переміщення ядерної зброї. Наприклад, було організовано новий полк протиповітряної оборони, який, якщо подумати, міг би прикривати певний важливий для Росії та Білорусі об'єкт, однак зараз не бачимо для цього жодних симптомів.

"Після цього Білорусь отримала від Росії комплекс С-400. На подив Лукашенка, його розмістили якраз неподалік бази Колосово - радянської військової бази, де базувалися стратегічні ракети. І за минулий рік офіцери служби РАО (ракетно-артилерійського озброєння) декілька разів їздили до Росії на курси підготовки. І це давало б підстави думати, що С-400 пов'язаний з прикриттям ядерної бази, але на цій не базі так і не зʼявився російський контингент", - пояснив експерт.

Сергій Бульба також згадав, що пізніше, з посиланням на деякі західні джерела, зʼявлялися дані, що нібито ядерне озброєння розмістили на аеродромі у Ліді.

"Але ця інформація нічим не підтверджена - вона просто виходить з того, що білоруські Су-25, які були модернізовані для використання ракети з ядерною бойовою частиною якраз знаходяться у Ліді", - додав він.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що нещодавно в інформаційному просторі з'явилась інформація, що у Білорусі розгорнуто ядерну зброю. РФ завершила постачання своєї ядерної зброї на територію Білорусі ще на початку жовтня, вона на місцях дислокації, сказав Олександр Лукашенко.

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