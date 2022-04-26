Путін озвучив свою умову підписання договору щодо гарантій України

Путін висловився про ситуацію в Україні / соцмережі

Росія не може підписати гарантії безпеки України, поки не буде вирішено питання з приналежністю Криму і Донбасу, заявив президент Росії Володимир Путін. Глава Кремля додав, що без цього договір неможливий.

Путін на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем нагадав, що під час переговорів України і Росії в Туреччині трапився прорив. За його словами, українська сторона погодилася винести "за дужки" таке поняття, як міжнародно визнані кордони країни. Йшлося про окупований Крим та Донбас.

Глава Кремля додав, що після події в Бучі Київської області Україна змінила свою позицію. Путін уточнив, що питання приналежності Крим і Донбасу українська сторона запропонувала вирішувати на зустрічі лідерів країн.

"У цьому випадку підписуватися під гарантіями безпеки (України - ред.), не вирішивши питання територіального характеру щодо Криму, Севастополя і "республік" Донбасу, ми просто не можемо", - підсумував глава Кремля.

Нагадаємо, радник керівника ОП Олексій Арестович 26 квітня заявляв, що росіяни продовжують атакувати район заводу Азовсталь, де знаходяться захисники України.

Раніше радник голови ОП України Михайло Подоляк заявив, що Росія поширює брехню про нібито захоплення всього Маріуполя. У РФ через два місяці після широкомасштабного вторгнення в Україну вже активно говорять, що нібито "захопили" Маріуполь в Донецькій області, але тільки без Азовсталі. Однак територія цього металургійного комбінату займає п'яту частину території міста, підкреслив Подоляк.

Також раніше військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь. Російські окупанти ніяк не можуть остаточно і конкретно впоратися із запеклим опором бійців полку "Азов", каже військовий експерт Олег Жданов.

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