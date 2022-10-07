Верховна Рада підтримала Японію і визнала окупацію Курил Росією / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Україна офіційно визнала окупацію "північних японських територій" (Курильських островів) країною-агресором ‒ Росією. За постанову "про Північні території Японії" проголосували 287 депутатів.

Також Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу !Північних територій Японії"

Проблема приналежності Курильських островів, або" проблема північних територій Японії" ‒ територіальна суперечка між Японією і Росією. Офіційно він вважається неврегульованим ще з часу закінчення Другої світової війни.

Позиція Японії щодо Південних Курил після нападу Росії на Україну

У МЗС Японії засудили військове вторгнення РФ в Україну і сказали, що подібні дії суперечать міжнародному правовому порядку. Також в Токіо заявили про окупації Москвою Південних Курил. Японська держава підтримала і санкції проти Російської держави.

У Росії зробили заяву про те, що Москва більше не має наміру обговорювати з Токіо мирний договір про приналежність Південних Курил. Причиною тому є підтримка японцями санкцій проти РФ. Крім того, російська сторона припинила дії договорів, які передбачали безвізові поїздки японців на острови і відвідування територій їх колишніми жителями. Угоди про спільну роботу з налагодження господарювання розірвані.

Японські ЗМІ ще наприкінці березня повідомляли, що Токіо збирався поміняти статус південних Курильських островів у своїх документах. Тепер вони будуть називатися"споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією". До 2012 року японці називали острови своїми "споконвічними землями". Пізніше формулювання вирішили поміняти, щоб здійснити спробу домовитися з Росією.

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