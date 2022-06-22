"Лежить у калюжі сечі": Арестович спрогнозував "страшний" кінець Путіна

Арестович впевнений у "страшному" кінці Путіна / Фото УНІАН

Кінець очільника Російської Федерації Володимира Путіна буде "страшним", заявив радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович в інтерв'ю виданню Гордон.

Арестович сказав, що впевнений на 101% у страшному кінці російського лідера.

"Страшним (буде кінець Путіна - ред.). Упевнений на 101%. Як у Сталіна (радянський диктатор Йосип Сталін - ред.): людина лежить в калюжі сечі, а їй не дають надати допомогу, тому що всі зітхнули з полегшенням. У першу чергу - його найближче оточення", - зазначив співрозмовник.

Йосипа Сталіна 1 березня 1953 року на дачі під Москвою знайшли лежачим на підлозі. 2 березня на дачу приїхали лікарі, а 6 числа по радіо було оголошено про смерть Сталіна. Є різні версії щодо смерті диктатора.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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