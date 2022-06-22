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Знайшли в калюжі крові: у РФ поранили офіцера ФСБ, що тягав "ядерну валізу" Путіна

22 червня 2022, 18:37

53-річний Вадим Зімін перебуває у важкому стані в реанімації.

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Вадим Зімін носив "ядерну валізу" / mirror.co.uk

Полковник Вадим Зімін, який носив так звану "ядерну валізу" російських президентів, був знайдений в Підмосков'ї з вогнепальним пораненням голови.

Як пише Mirror, 53-річний Зімін перебуває у важкому стані в реанімації. Російського офіцера виявили в його власній квартирі в калюжі крові в Красногорську Московської області.

Як пишуть журналісти, поруч з пораненим полковником лежав травматичний пістолет ІЖ 79-9ТМ.

Разом з тим наголошується, що незадовго до НП Зіміна звинуватили в отриманні хабара на митниці, де він зовсім небагато очолював одну з керівних посад. Було порушено кримінальну справу і він перебував під домашнім арештом.

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/ mirror.co.uk

Хто такий Вадим Зімін

Зімін є полковником ФСБ, який свого часу відповідав за "ядерну валізу" Бориса Єльцина, а потім і Володимира Путіна.

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/ mirror.co.uk

Після цього він продовжував працювати в Службі безпеки, де і дослужився до посади полковника.

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/ mirror.co.uk

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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