Путін не зіштовхував Пригожина і Шойгу і мовчить з іншої причини - Яковенко

Протистояння Євгена Пригожина і Міністерства оборони окупантів Росії відбувається з причин, які не залежать від Путіна, вважає Ігор Яковенко.

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Путін не втручається в конфлікт Пригожина і Міноборони, оскільки він втратив контроль над ситуацією - Яковенко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

Глава Кремля Володимир Путін не зіштовхував керівника бойовиків ПВК Вагнера Євгена Пригожина та Міністра оборони окупантів РФ Сергія Шойгу. Путін не реагує на конфронтацію, оскільки втратив контроль над ситуацією. Про це заявив російський опозиційний журналіст, соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він прокоментував тезу про те, що Путін нібито сам зіштовхнув Пригожина з керівництвом Міноборони, щоб вони в рамках конкуренції добивалися потрібних Кремлю результатів. За словами аналітика, цей аргумент не можна назвати вірним.

"Занадто тонкий жарт для нашого цирку. Навряд чи хтось спеціально зіштовхне лобами протиборчі групи, щоб потім його називали "чудаком на букву "м". Це як надіти собі на голову помийне відро, разом з помиями постукати по кришці зверху і весело станцювати. Незрозуміло, з якою метою треба до цього вдаватися", - зазначив Яковенко.

За його словами, протистояння за лінією Пригожин – Міноборони відбувається з причин, які не залежать від Путіна. Сам Путін втратив контроль над ситуацією, тому не втручається.

"Протистояння Пригожина і Міноборони відбувається з причин, які не залежать від Путіна. Путін не реагує на конфлікт, тому що він втратив контроль над ситуацією в Росії. Що сталося на фронті – зрозуміло, але там мало що від нього залежить. Однак Путін не хотів, щоб події, які він влаштував у Росії, розвивалися в рамках поточного сценарію", - підкреслив Ігор Яковенко.

Конфлікт Пригожина і Міноборони

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин на початку травня пішов на публічний конфлікт з керівництвом Міноборони агресора Росії Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим.

Він, із застосуванням нецензурної лексики, в жорсткій формі вимагав від них надати вагнерівцям боєприпаси.

Пізніше Пригожин фактично вивів своїх бойовиків з Бахмута – в ЗСУ заявили, що його угруповання розбите.

Журналіст Олександр Сотник припустив, що Міноборони РФ може передати Генштабу ЗСУ координати Пригожина. На його думку, Путін не терпітиме образи від Пригожина.

30 травня після атаки дронів на Москву Пригожин вибухнув жорсткою критикою на адресу Міністерства оборони РФ. Пригожин заявив, що військове відомство країни-окупанта має робити дії в ситуації, коли безпілотники завдають ударів по столиці Росії.

Дивіться відео, в якому Ігор Яковенко зробив прогноз, чим закінчиться конфлікт Пригожина і Міноборони:

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