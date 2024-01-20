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Путін не протягне до 2030 року: генерал Маломуж розкрив термін краху режиму

Руслана Заклінська
20 січня 2024, 19:14
Всі об’єктивні фактори, зокрема, внутрішні в Росії, на фронті в Україні і зовнішні, які тиснуть на Путіна, свідчать про те, що великих перспектив у нього немає.
Путін не протягне до 2030 року: генерал Маломуж розкрив термін краху режиму
Маломуж розповів, коли закінчиться правління Путіна / Колаж: Головред, фото: Главред, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Путін не зможе утримати свою владу до 2030 року через вторгнення в Україну, яке створило передумови для падіння його режиму. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Генерал армії України вважає, що максимальний потенціал Путіна становить 1,5-2 роки. Проте найближча перспектива падіння його режиму - 2024 рік або початок 2025-го.

"Протягнути до 2030 року Путіну буде надзвичайно проблематично. Думаю, що 1,5-2 роки – це максимальний потенціал Путіна, але за умови, що він зуміє настільки затягнути війну. Але найближча перспектива – це 2024 рік або початок 2025-го. Всі об’єктивні фактори, зокрема, внутрішні в Росії, на фронті в Україні і зовнішні, які на Путіна тиснуть, свідчать про те, що великих перспектив у нього немає", - сказав Маломуж.

За його словами, кремлівський диктатор Путін створив передумови для падіння режиму РФ, коли розпочав війну. Маломуж зазначив, що в Україні триває активна фаза війни, яка передбачає нейтралізацію агресора і його військ Збройними силами України та світом на різних рівнях.

"Триває активна фаза війни, і вона передбачає не тільки сценарій заморожування, при якому Путін може ще втриматися при владі, але й нейтралізацію агресора та його військ Україною та світом на полі бою, а також операційно, економічно, фінансово і електорально, щоб він не мав шансів", - пояснив генерал.

Дивіться відео, в якому Микола Маломуж розповів, скільки залишилося правити Путіну:

Воєнні плани Путіна

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде вести переговорів з Росією. Він підкреслив, що війна триватиме, поки Путін не завоює всю територію України і не досягне своїх амбіцій в Європі та інших пострадянських країнах.

Як повідомляв Главред, речник Євросоюзу Пітер Стано вважає, що рішення та дії президента Росії Володимира Путіна свідчать про його намір продовжувати війну проти України. Відсутні реальні ознаки мирних ініціатив, а Путін, ведучи передвиборчу кампанію, може посилити агресивні дії проти України.

Також німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що країна-агресорка Росія може напасти на країну НАТО протягом 5-8 років. Він вказав на регулярні погрози Росії відносно Латвії, Литви та Естонії та закликав до підвищення обороноздатності.

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війна в Україні Володимир Путін Микола Маломуж війна Росії та України розвал Росії
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