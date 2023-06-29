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Путін намалював свій автопортрет, вийшло дуже схоже

Тарас Сидоржевський
29 червня 2023, 18:04 оновлено 29 червня, 18:04
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Путін намалював щось схоже на обличчя – пом'ятої хвилястої форми, з величезними вухами і сумним виразом.
путина
Путін намалював незрозуміло що / скріншот

Російський диктатор, президент країни-агресора РФ Володимир Путін відзначився черговим неадекватним вчинком. Під час презентації російських "вітчизняних" технологій, диктатор намалював дивний малюнок.

"Можна попросити вас щось написати на вітчизняній дошці? Що бажаєте-розпис, кішку ... на ваш розсуд, Володимир Володимирович", - сказав клерк, передавши Путіну інтерактивний маркер.

Дивіться відео, як Путін малює автопортрет:

Після цього диктатор, який придушив днями військовий заколот, намалював щось схоже на обличчя – пом'ятої хвилястої форми, з величезними вухами і сумним виразом. Під малюнком Путін поставив свій підпис.

відео дня

"Мені здається, вам логотип вже намалювали", - підлизується другий клерк.

У Мережі вже щосили жартують, що це автопортрет, а для кремлівського диктатора давно пора викликати санітарів.

Путін і наслідки перевороту Пригожина

Між так званими вежами Кремля почалася відкрита війна. Як повідомили в ГУР, війна між силовиками - ФСБ і Міністерством оборони Росії - входить в активну фазу.

Британське видання Financial Times пише, що високопоставленого генерала російських окупантів Сергія Суровікіна затримано за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву. Також вже кілька днів не з'являється Герасимов.

За даними журналістів, у верхівці РФ сказали, що Путін почав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Військовий заколот Пригожина, який став першою за останні десятиліття спробою перевороту, підірвав "авторитет" Путіна, і тепер директор РФ намагається відновити свою репутацію і придушити критику.

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