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Путін - "мухожук", його буде повалено, або він помре: Гіркін жорстко наїхав на диктатора РФ

Олексій Тесля
9 квітня 2023, 15:52 оновлено 9 квітня, 16:07
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Російський диктатор може "померти" або його можуть "повалити", не виключив Ігор Гіркін.
Ігор Гіркін, Володимир Путін
Ігор Гіркін жорстко наїхав на Володимира Путіна / УНІАН, скріншот YouTube

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив про те, що диктатора Володимира Путіна можуть повалити на тлі катастрофічних провалів окупантів РФ в Україні.

При цьому він підкреслив, що російський диктатор може "померти" або його можуть "повалити", проте замінити його на сьогодні в РФ ніким. Відповідне відео вже опубліковано в Мережі.

"Віцепрезидента у нього немає, на посаді керівника Держдуми [гомосексуаліст] (нецензурно, - ред.), бабуся божевільна – на чолі Сенату... Всі фігури, які формально можуть його замінити в разі "не дай бог чого", вони все або взагалі не популярні, або анекдотичні. Він сам це зробив", - плачеться російський терорист.

відео дня

При цьому він нагадав, що нинішній господар Кремля – "мухожук", "сам створив таку чудову систему".

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Ігор Гіркін не виключив повалення Володимира Путіна / скріншот

Разом з тим "Стрілок" відкинув будь-які "миротворчі операції" російських військ, через те, що триває "велика війна з величезними втратами".

"Тому коли деякі ідіоти накручують цифри втрат українців, вони не думають, які думки виникають щодо наших власних втрат, враховуючи, що останні півроку ми зазнаємо суцільних поразок насправді. Серйозних поразок", - скиглить колишній ватажок бойовиків "ДНР".

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Ігор Гіркін істерить через втрати окупантів РФ в Україні / скріншот

Раніше Гіркін знову пройшовся по Міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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