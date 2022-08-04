"Не розраховуйте, що скоро Путін помре чи санкції вб’ють РФ": Кучма заявив, що війна не закінчиться швидко

Кучма заявив, що війна не закінчиться швидко/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Бойові дії в Україні навряд чи закінчаться швидко. Українцям не варто розраховувати, що найближчим часом помре російський диктатор Володимир Путін, чи що санкції знищать російську економіку, і таким чином це вплине на швидке завершення війни.

Війна зможе завершитися лише на полі бою. Про це розповів другий президент України (1994-2005 роки) Леонід Кучма в інтерв'ю BBC News Україна.

"Перш за все – не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою", – наголосив він.

Дії Путіна свідчать, що він все ще хоче вигризти якусь перемогу у війні.

"Я не думаю, що війна скоро закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях – зброю, свідчить про те, що він все ще хоче вигризти якусь "перемогу", – зазначає Кучма.

Переговори неможливі, бо в України та РФ різний "прийнятний результат"

У цій війні може бути лише один переможець. Зараз війна не може закінчитися переговорами і досягненням спільних рішень, адже у різних сторін абсолютно різний "прийнятний результат".

"Зараз "прийнятний результат" для різних сторін настільки різний, що навіть за наявності доброї волі – якщо припустити таку фантастику стосовно Кремля – поля перетину майже немає. Для України неприйнятно залишати свої землі, а головне – своїх людей – під окупацією", – наголосив Кучма.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський шукає можливість напряму поговорити з главою КНР Сі Цзіньпіном, щоби закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним. ЗСУ вже вдалося деокупувати 53 населених пункти в Херсонській області. За словами радника глави ОП, це триватиме і далі.

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