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У РФ назвали 4 умови, за яких вони можуть натиснути "ядерну кнопку"

26 березня 2022, 09:27

Заступник секретаря російського Радбезу заявив, що є лише декілька ситуацій, при яких Москва може застосувати ядерну зброю.

РФ натисне "ядерну кнопку" лише в чотирьох випадках – Медведєв/ Reuters

Є чотири випадки, при яких Росія може застосувати ядерну зброю.

За яких обставин Москва піде на такий крок, сказав заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, пише російське пропагандистське видання РБК.

1. Перший випадок, за словами Медведєва – якщо по території Росії буде завданий удар із застосуванням засобів ядерного ураження.

2. Також РФ може застосувати ядерну зброю, якщо проти неї або її союзників буде використана інша ядерна зброя.

3. Якщо хтось зазіхатиме на критичну інфраструктуру РФ, і через дії інших держав будуть паралізовані російські сили ядерного стримування.

4. Ще один випадок – якщо проти РФ чи її союзників буде здійснений акт агресії, через який під загрозою опиниться саме існування країни.

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки заявляли, що Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу: підпал радіоактивних лісів та обстріл ядерного сховища. І який би з них вона не застосувала – Москва збирається звинуватити у цьому Україну.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін цілком здатний наказати своїм генералам застосувати тактичну ядерну зброю і завдати удару по території Польщі.

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