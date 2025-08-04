"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життя

Російський диктатор буде прискорювати всі процеси. Напад на країни НАТО може статися уже на початку 2026 року за однієї умови.

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Експерт сказав, коли РФ може напасти на країни НАТО/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, міноборони РФ

Основні тези Коваленка:

Сам Путін може ще 5 років не прожити, тому буде прискорювати всі процеси

Війна з НАТО відбудеться набагато швидше, ніж через п’ять років

РФ може напасти на країни НАТО навіть на початку 2026 року, якщо почне готуватися уже завтра

Російський диктатор Володимир Путін може ще п’ять років не прожити, тому він буде прискорювати всі процеси, щоб увійти в історію Російської Федерації.

Саме тому війна країни-агресорки Росії проти НАТО може початися навіть раніше, ніж через п’ять років. РФ може напасти на країни НАТО навіть на початку 2026 року, якщо підготовка росіян почнеться вже завтра.

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Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. За його словами, Путін усвідомлює, що він не вічний.

"Сам Путін може ще п’ять років не прожити, тому буде прискорювати всі процеси. Він – "шизік" із манією, але усвідомлює, що не вічний, скільки б не ковтав "кремлівські пігулки". З нього не зроблять кіборга, не пересадять його мозок у машину і не зроблять штучний інтелект – це все фантастика", – зазначив експерт.

Тому Путін буде пришвидшувати всі процеси, щоб увійти в історію РФ. Коваленко нагадав, що російський диктатор часто порівнює себе з Петром І, схоже, для нього це еталон, який він дуже хоче перевершити у збільшенні території Росії. Тому війна з НАТО може відбутися набагато швидше, ніж за п’ять років.

Що вказуватиме на підготовку РФ до вторгнення у країни НАТО

"Якщо на території Білорусі під виглядом навчань "Захід-2025" збереться 10-15 тисяч російських вояків – це ні про що, це просто навчання. Якщо там збереться 30 тисяч, це вже буде проблемою, яка повинна привернути увагу. Україна завжди контролює і пильно стежить за тим, що відбувається в Білорусі, але це варто робити і країнам Європи", – сказав Коваленко.

Він зазначив, що Росії для проведення повноцінної загальновійськової наступальної операції проти країн НАТО потрібно буде стягнути в Білорусь 150-200-тисячне угруповання (перед вторгненням в Україну в 2022 році там було 40-тисячне російське угруповання), але зробити це буде дуже непросто, адже "Білорусь не гумова", зазначив експерт.

"Якщо все це почнеться вже завтра, то до кінця 2025 року Росія може легко зібрати 500 тисяч мобілізованих, які можуть стати ресурсом для компенсації втрат. І до кінця цього року росіяни, дійсно, зможуть сконцентрувати 150-200 тисяч вояків у Білорусі. Але це неможливо зробити непомітно. Тож коли контингент російських військ у Білорусі почне перевищувати 30 тисяч, країнам НАТО важливо буде не робити "клювиком клац-клац", а реагувати. Це буде сигналом про підготовку Росії до великої війни", – сказав Коваленко.

Оглядач наголосив, що варто пильнувати, щоб Росія не заскочила Північноатлантичний альянс зненацька, коли її ударне угруповання чисельністю 50-60 тисяч прорве кордон із Литвою та Польщею та попрямує до Калінінградської області, не зважаючи на втрати, здійснюючи масштабний терор проти Польщі та перекриваючи всі основні траси.

"Адже люди, які тікатимуть на своїх авто, будуть створювати затори. Подивіться на мапу Польщі та Литви в районі Сувальського коридору: там обмежена кількість основних трас, але чимало рокадних доріг. Як їх можна перекрити? Відкрити артилерійський вогонь по заторах із цивільних автівок – і це заблокує траси для військових. Росія може взяти траси під повний вогневий контроль використанням "арти" та FPV-дронів і за лічені дні прорватися до Калінінградської області. Тому слід бути максимально готовими до цього", – сказав експерт.

Коли може статися вторгнення РФ у країни НАТО

Він зазначив, що все це може статися вже на початку 2026 року, якщо підготовка росіян почнеться вже завтра.

"Але, найімовірніше, Росія спробує уникнути помилок 2022 року та робитиме ставку на весняну або літну кампанію, коли будуть більш сприятливі погодні умови", – підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли може початися російське вторгнення в країни Європи, чому для цього Путін не зупинятиме війну в України, а також які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

Можливе вторгнення РФ у країни НАТО – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія буде готова протистояти Заходу у 2027 році – у Польщі б'ють тривогу. У Польщі серйозно сприймають потенційну загрозу нападу.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі. Росія розгорнула масштабну програму підготовки.

Нагадаємо, РФ готується до нової війни – Коваленко назвав два тривожні сигнали. За словами експерта, загроза з боку РФ зберігається як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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