Путін ляпав про напад на Україну і раптом назвав свій режим у Росії неонацистським

Путін хотів обізвати "неонацистською" владу в Україні, але не вийшло / Скріншот соцмережі

Глава держави-агресорки Володимир Путін обмовився під час свого виступу до "Дня народної єдності". Він раптом назвав правлячий режим в РФ неонацистським. Також він сказав, що якби Росія не напала на Україну, справи у країни-окупанта складалися б ще гірше.

Зокрема, Путін хотів обізвати "неонацистською" владу в Україні, проте раптом заявив, що неонацистським є конкретно правлячий режим Росії.

Історичний фантазер Кремля Мединський не очікував такої заяви від Путіна / скріншот соцмережі

Він зрозумів свою обмовку і вибухнув вже звичним звинуваченням на адресу України.

"Зіткнення з неонацистським режимом Росії... зіткнення Росії з цим неонацистським режимом...який виник на території України, було неминуче", - базікає Путін.

Також керівник агресорки РФ відзначився дивною заявою. Каже, що ситуація для його країни була б ще гіршою, якби Росія не напала на Україну.

"Якби в лютому не були зроблені відповідні дії з нашого боку, було б теж саме, тільки з гірших для нас позицій", - підкреслив директор Кремля.

Заяви Путіна 4 листопада

Путін заявив, що цивільне населення з окупованого Херсона, мовляв, "потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій".

Про терористичні обстріли цивільної та критичної інфраструктури України він сказати "забув".

Також, за словами глави Кремля, Росія мобілізувала вже нібито 318 тисяч осіб. Як каже Путін, до армії окупантів йдуть, мовляв, ще й "добровольці". При цьому 49 тисяч людей вже відправили на війну проти України.

"У нас вже 318 тисяч (мобілізованих) - чому 318 тис.? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується", - сказав Путін.

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