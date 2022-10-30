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У Зеленського розповіли, як покласти край правлінню Путіна

30 жовтня 2022, 16:59

На Заході часто переоцінюють можливості Володимира Путіна, вважає Михайло Подоляк.

Путін, Подоляк
Михайло Подоляк розповів про кінець правління Володимира Путіна / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

В Офісі президента України розповіли про те, що може покласти край правлінню Володимира Путіна.

Іноземним партнерам слід перестати боятися Путіна і нарощувати допомогу Україні. підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Welt.

Він каже, що на Заході часто переоцінюють можливості Путіна, а сам він не розуміє, що таке сучасна війна.

Радник глави ОП пояснив, що якщо Україна отримає достатню кількість зброї, вона зможе перемогти РФ, що дасть можливість буквально порахувати, через який час прийде кінець правлінню Путіна.

"Я можу тільки повторити: якщо ми отримаємо танки "Леопард" в достатній кількості, якщо ми отримаємо системи РСЗВ, якщо ми отримаємо системи ППО і системи боротьби з безпілотниками, щоб закрити небо, тоді ми зможемо покласти край російському геноциду. Ми також зможемо майже математично розрахувати час до кінця Путіна", – додав Подоляк.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін все ще готовий до переговорів по Україні. За його словами, Росія чекає, коли Захід зможе "запропонувати якісь серйозні підходи".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмова Росії від мирних переговорів.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

Читайте більше:

Володимир Путін Михайло Подоляк війна Росії та України
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