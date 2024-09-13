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Путін грає гру: Росія намагається загнати США у політичну кризу - Фесенко

Анна Косик
13 вересня 2024, 16:54
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Будь-які заяви Путіна щодо підтримки тих, чи інших кандидатів у президенти в США не варто сприймати буквально, диктатор має іншу мету.
Путин, Харрис
Наразі в Росії підтримують тільки одного кандидата в США / Колаж: Главред, фото: pixabay, The White House

Напередодні президентських виборів у США країна-агресор Росія всіляко намагається скористатися ситуацією. Нещодавня заява кремлівського диктатора Путіна щодо підтримки Байдена - найкращий цьому доказ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова політолога, правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, заява Путіна є так званим "пасом" Трампу - мовляв, будь-які зауваження чи звинувачення Трампа в тому, що він підтримує Росію, будуть нейтралізовані посиланням на слова російського диктатора.

"Тому відразу після цієї заяви Трамп сказав, що він виступає за відміну санкцій проти Росії. Щоправда, він не сказав про це прямо, а в контексті. Не треба сприймати це буквально і думати, що він це обов'язково зробить", - пояснює він.

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Політолог зауважив, що насправді у Росії нещодавно проводили опитування, і росіян запитали, кого вони підтримують на виборах у США. Згідно з результатами половина заявила, що нікого не підтримує, однак абсолютна більшість серед іншої половини підтримує саме Трампа.

"А Росія – це країна, де громадська думка визначається офіційною пропагандою. І хоч би що там казав Путін, дуже помітно, що офіційна пропаганда РФ не приховує своєї симпатії до позиції Трампа", - додав Фесенко.

Для Кремля як і Байден, так і Камала Харріс є ворогами, адже якою буде їхня політика цілком зрозуміло. А ось якою буде політика Трампа – наразі невідомо. Трамп вже був на президентському кріслі у США і за його каденції відносини між США і РФ погіршились. Однак симпатія в Путіна все ж є до нього.

"І не тому, що Трамп хороший, а тому, що його політика хоча б частково відповідає російським інтересам: по-перше, у нього є готовність до переговорів, причому негайних, а Росія сподівається, що їй вдасться просунути свою позицію на таких переговорах; по-друге, Трамп руйнує євроатлантичну солідарність і готовий відмовитися від частини безпекових зобов'язань щодо Європи, а відповідно і до України; по-третє, Трамп готовий домовлятися, на відміну Байдена і Харріс", - каже політолог.

Більше того, Трамп є фактором конфліктності у Штатах і підриває там стабільність, що відповідає інтересам Росії. Тому для Росії вигідна не перемога Харріс чи Трампа, а політична криза у США. Це головна мета Росії, яку вона працює.

І саме з цієї причини прозвучала заява про підтримку Камали Харріс. Таким чином Кремль намагається обурити американську політику та підірвати позиції демократів.

Хто такий Володимир Фесенко?

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Президентські вибори у США - останні новини

Нагадаємо, у США відбулися дебати між кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Представники Республіканської та Демократичної партій висловилися про війну в Україні. Гарріс заявила про підтримку Києва, а Трамп двічі ухилився від прямої відповіді та сказав, що в інтересах Америки, щоб війна закінчилися.

Згодом кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. На його думку, дебати він виграв, тому не бачить сенсу знову зустрічатися в такому форматі.
Потім стало відомо, що консервативний табір переважно сходиться на тому, що Трамп програв дебати. Хоча причини бачать в різному.

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