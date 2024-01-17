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"Путін цього хоче": Зеленський попередив про загрозу нової масштабної війни

Олексій Тесля
17 січня 2024, 15:58
Війна в Україні впливає на безпеку всіх континентів, впевнений Володимир Зеленський.
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський попередив про загрозу війни НАТО з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання ймовірності затримки допомоги Україні з боку міжнародних партнерів.

"Якщо чесно, я б не радив нам усім експериментувати. Це страшний експеримент затягувати з тією чи іншою допомогою. Проблема іноді в тому, що ми називаємо допомогу допомогою. Тому що не всі, на жаль, усвідомлюють, що це безпека не тільки України. Так, в більшості своїй українських людей, але це і безпека європейського континенту і буде мати вплив безумовно на безпеку всіх континентів", - сказав він в ході виступу у Давосі.

Президент зазначив, що в цьому випадку може виникнути дефіцит артилерії, зенітних ракет для протиповітряної оборони, що призведе до того, що Україна, наприклад, не зможе відбивати удари балістичними ракетами.

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"Буде велика кількість вбивств і велика кількість поранених людей. Ось вам і все. Завдяки системам протиповітряної оборони, наприклад, яка дорога, дуже дорога, у нас немає в цьому році блекаута. І у наших людей є тепло, у нас є вода і в лікарнях, і в дитсадках, і в школах. Тому, що ж станеться? Відбудеться велика криза. Зараз війна, а буде велика криза для всієї Європи. Чому? Тому що без допомоги США, Європейського Союзу Україна буде боротися, Україна буде слабшою, і це буде можливість для Росії захопити нас", - попередив він.

Глава держави не виключив, що в разі програшу України буде війна НАТО з Російською Федерацією. Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін цього дійсно хоче.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зробив жорстку заяву на адресу Володимира Путіна. За злочини кремлівської верхівки має настати кримінальна відповідальність, переконаний президент.

Раніше Зеленський заявив про те, що диктатор Володимир Путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем і кризами. "Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни і конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше в ГУР розповіли про те, що Путін "хоче" захопити всю Україну. Росія не прагне до реальних переговорів з Україною, завдання Сил оборони – звільнити всі окуповані території, сказав Вадим Скібіцький.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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