Путін діє за принципом "не діставайся нікому": експерт назвав завдання РФ в Україні на 10-20 днів

Президент країни-агресорки намагатиметься знищити якомога більше мирного населення, вважає експерт/ Reuters

Російський президент Володимир Путін уже зазнав в Україні стратегічної поразки. Та оскільки його війська продовжують перебувати на території нашої держави, то в найближчі 10-20 днів – поки Україна не дасть відсіч – Путін буде концентруватися на завданні максимально гадити нашій державі.

Російські загарбники намагатимуться знищити якомога більше мирних українців. Про це заявив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв’ю Главреду.

"Він буде намагатися знищити якомога більше мирного населення, завдати шкоди інфраструктурі України – промисловим підприємствам, ринкам, заводам, фабрикам, дорогам, транспорту. Тому що Путін мислить категорією "не діставайся ти нікому", – сказав Шуліпа.

Таким чином Путін хоче залякати місцеве населення, щоб тиснути на українську владу, вважає експерт.

"Це, з його точки зору, дозволить затероризувати населення України і підвищити ставки перед можливою капітуляцією, адже він не втрачає надій, що Зеленський і політичне керівництво України перед ним капітулюють", – зазначив директор Інституту дослідження російської агресії.

Раніше російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов заявив, що, на його думку, війна закінчиться поверненням Криму і Донбасу Україні. При цьому для Росії це означатиме закінчення путінського режиму.

Нагадаємо, у Мережі запустили флешмоб, в якому користувачам запропонували передбачити сценарій смерті президента РФ Володимира Путіна. Взяти участь у флешмобі можуть всі охочі.

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