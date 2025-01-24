Під окупантами 'горить земля': ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку - аналітик

Українські військові не лише стабілізували ситуацію, але й перехопили тактичну ініціативу.

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Більшість окупантів після українського удару була ліквідована / Колаж: Главред, фото: flickr, скріншот

Що повідомив Снєгирьов:

Сили оборони здобули перевагу над ворогом на Запоріжжі

Українські HIMARS знищили колону російських окупантів

Ворог зазнав великих втрат

Сили оборони України перехопили в армії країни-агресорки Росії тактичну ініціативу на Запорізькому напрямку і тепер під ворогом "серйозно горить земля".

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. Запорізький напрямок для окупантів відіграє важливу роль для розгортання наступу, однак наразі успіхів противник немає.

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Навпаки - ЗСУ стабілізували лінію фронту та здобули значну перевагу у використанні безпілотників та засобів ураження. Це визнають самі окупанти у своїх пабліках.

"Я знайшов доволі цікаве повідомлення, коли окупанти повідомляють про те, що в районі Кам’янська ударами українських HIMARS було накрито тилову колону російських окупантів. І втрати тільки в цьому епізоді становили до 100 осіб, причому окупанти зазначають, що санітарні втрати, тобто поранених, було всього лише 6-8 осіб", - розповів аналітик.

HIMARS / Інфографіка: Главред

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресора Росії зробила спробу окупувати острів на річці Конка в Запорізькій області, яка впадає в Каховське водосховище, що раніше було лівою притокою Дніпра. Однак ЗСУ запобігли цьому та ліквідували окупантів.

Напередодні партизани протидіяли планам наступу російських військових на Запорізькому напрямку, передавши дані про розташування командного пункту та особовий склад противника в області.

Раніше в Силах оборони Півдня також повідомляли, що на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках російські загарбники продовжують проводити активну повітряну та іншу розвідку з метою проведення нових штурмових дій.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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