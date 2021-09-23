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Путін буде готовий до зустрічі з Зеленським: у Кремлі оголосили про очікування перемовин

23 сентября 2021, 15:20

Раніше в Кремлі заперечували готовність до проведення зустрічі Путіна і Зеленського.

Путін Зеленський
Зустріч Путіна і Зеленського, "безумовно", відбудеться - Пєсков / колаж УНІАН

Зустріч глави РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, "безумовно", відбудеться тоді, коли з'явиться перемовний порядок денний для дискусії лідерів двох держав. Про це заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Комерсант, в Кремлі очікують зустрічі Путіна і Зеленського після появи перемовного порядку денного. Потрібне розуміння того, про що розмовлятимуть глави держав.

"Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Читайте такжеПутін готовий зустрічатися із Зеленським: у Кремлі поставили умову щодо КримуНагадаємо, раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров сказав, що Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним у тому випадку, якщо обговорюватиметься питання окупованих Криму і Донбасу. Перемовини залежать від того, чи погодиться Москва обговорювати виправлення ситуації.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

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Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних перемовин щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

У Офісі президента України спростували слова Пєскова про перемовини Путіна і Зеленського і підкреслили, що таку заяву можна трактувати як "банальний психологічний прийом" Москви.

Російський президент Володимир Путін звинувачував Зеленського у тому, що глава української держави нібито "здав Україну під зовнішнє управління Заходу". Тому, сказав Путін, Москва не бачить сенсу в прямих перемовинах на рівні глав держав.

Президент України Зеленський казав, що він готовий до перемовин з Путіним. Однак дискусія на вищому політичному рівні повинна відбутися у тому випадку, якщо Москва зважиться на конструктивний діалог щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

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