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Путін зібрав пів мільйона осіб: для яких чотирьох міст є загроза - Риженко

Даяна Швець
3 жовтня 2024, 15:58
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Ворог з Росії має за мету регулярно обстрілювати великі міста з далекобійної артилерії та КАБів.
Путін зібрав пів мільйона осіб: для яких чотирьох міст є загроза - Риженко
Путін готує нову провокацію, вважає Риженко / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Півмільйона своїх військових зосередили окупанти з Росії на півдні та сході. Як повідомив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі "Еспресо", агресорам поставили завдання наблизитися до трьох українських міст.

Хто такий Андрій Риженко

Риженко Андрій - капітан першого рангу (у запасі), колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України (2004-2020 рр.). Служив на борту п'яти різних бойових кораблів, у штабі ВМС України працював заступником начальника з євроатлантичної інтеграції, начальником управління оборонного планування і науки.

Чотири роки проходив службу офіцером штабного елемента партнерства в J-7 (управління бойової підготовки) Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Був керівником робочої групи міжнародних експертів з опрацювання Стратегії ВМС ЗС України 2035, був помічником міністра оборони України.

відео дня

Риженко пригадав, що, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення РФ, то на семи різних напрямках було 150 тис. військових РФ.

"Зараз на трьох напрямках фактично в три рази більше. Росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області, максимально наблизитися до таких обласних центрів - як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та КАБів. Ми кажемо за відстань - 50-70 км", - заявив Риженко.

Головною метою агресорів, на думку Риженка, є дестабілізувати соціально-економічну ситуації в Україні.

Як результат, той же Вугледар - це одна з "точок", яку противник довго намагався захопити, зосередивши там дуже серйозні сили.

Путін зібрав пів мільйона осіб: для яких чотирьох міст є загроза - Риженко
Вугледар / Инфографика: Главред

"Їм вдалося захопити це місто, що є прикрим фактом. Але якщо подивитися на загальну стратегічну картину, це їм дало не дуже багато. Дійсно, була суперечлива інформація щодо ситуації там, але треба довіряти позиції Збройних сил України. Однозначно, що там було дуже-дуже складно, тому що російська армія використовує тактику виснаження. Вона фактично завалює наші Збройні сили величезною кількістю засобів ураження - КАБами, артилерією, реактивною артилерією, мінами тощо", - сказав капітан 1-го рангу.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними експерта Світана, РФ втратила вигідну позицію на одному з напрямків. Ба більше, ворожа техніка окупантів також втрачає маневреність та, як мінімум, половину бойової міцності.

Полковник запасу ЗСУ Жданов також оцінив загрозу РФ. Позитивним ключем є те, що в агресора Росії великі проблеми з військовою технікою та особовим складом.

Як повідомив Генштаб, сьогодні також успішно було вражено російську РЛС "Небо-М" вартістю 100 млн $. Як результат, тепер Україна зможе ефективніше використовувати крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG.

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