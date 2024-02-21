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Росія почала міжнародне полювання на українську модель за "осквернення" Путіна і Кремля

Олена Кюпелі
21 лютого 2024, 11:07оновлено 21 лютого, 11:48
Модель показала свої принади на тлі Кремля, чим розлютила російського фюрера.
Путін почав полювання на дівчину
Путін почав полювання на дівчину / Колаж Главред, фото Instagram / yambogdini

Терористична Росія почала міжнародне полювання на українську зірку OnlyFans після того, як її знімок перед Червоною площею привів в лють кремлівських чиновників.

За інформацією The Mirror, 24-річна Лоліта Богданова тепер розшукується Російською державою за її фотографію топлес на площі в Москві.

"Артистка для дорослих, також відома як Лола Банні, зробила відео і фото ще в 2021 році, перед нападом Росії на Україну, але з тих пір її ім'я було внесено в міжнародний розшук. Міністерство внутрішніх справ Росії підтвердило рішення про включення її імені в список розшукуваних осіб", - повідомляє видання.

відео дня

Повідомляється, що модель з'явилася перед собором Василя Блаженного. Вона засвітила свої груди після того, як погладила їх і зухвало висунула язик, прогулюючись взад і вперед до камери на тлі культових кремлівських будівель в короткому кліпі.

Українська модель
Українська модель "осквернила" Кремль грудьми / Фото The Mirror

Незважаючи на те, що моделі навіть вибачилася за свій вчинок, Богданова, яка, як вважають, в даний час не проживає в Росії, була засуджена провідними релігійними діячами за перформанс ще в 2021 році. Одне з російських новинних агентств, підтвердило, що Богданова була додана в список.

Американське видання додає, що все це відбувається на тлі того, що президент РФ, терорист Путін продовжує застосовувати "безпрецедентні заходи щодо попередніх публічних інцидентів, які уряд тепер розглядає як посягання на традиційні цінності".

Саме ж Міністерство публічно не пояснило, з якими звинуваченнями вони ганяються за цією моделлю.

Зазначимо, що директор Кремля Путін сприймає подібні інциденти як особисту образу. Зокрема, зовсім недавно під жорсткі санкції потрапила половина російського шоу-бізнесу за участь у "Голій вечірці" блогерки Івлєєвої.

До слова, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий".

Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Також раніше у Росії потихеньку почали шукати заміну скандальному співакові Філіпу Кіркорову, який як не вибачався, а замолити гріхи перед "цнотливими" росіянами за "голу вечірку" не зміг.

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новини шоу бізнесу
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