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"Гарматне м'ясо" закінчилося: Путін офіційно дозволив іноземцям служити в російської армії

14 листопада 2022, 17:55

Згідно з указом, іноземцям дозволяється проходити військову службу в РФ як за контрактом, так і в рамках призову.

'Гарматне м'ясо' закінчилося: Путін офіційно дозволив іноземцям служити в російської армії
Тепер іноземці можуть нарівні з громадянами РФ служити в російській армії / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін не збирається закінчувати війну проти України. Так, глава Кремля підписав указ, який легалізує призов у армію РФ осіб з іноземним громадянством.

Відповідний документ опубліковано на російському порталі правової інформації. Згідно з ним, проходження військової служби на заклик здійснюється "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які є громадянами Російської Федерації, у тому числі мають громадянство (підданство) іноземної держави або посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина біля іноземної держави".

Згідно з цим указом, іноземцям дозволяється проходити військову службу в РФ як за контрактом, так і в рамках призову.

Водночас контракт на службу не можна підписувати іноземцям, які перебувають під слідством, мають обвинувальний вирок або непогашену судимість. Також контракт не можуть укладати іноземці, у яких не вийшов термін адміністративного покарання за наркотики.

Часткова мобілізація в Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації на території РФ. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу.

Як зазначив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. За його словами, в РФ призвуть лише "1% мобілізаційного ресурсу". Шойгу також переконує, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями".

Водночас мобілізованих росіян уже повним ходом "двухсотять" українські військові. Родичам окупантів почали приходити "похоронки" з повідомленнями про їхню загибель в Україні. Так, нещодавно чиновники в Челябінській області повідомили про загибель п'яти мобілізованих солдатів, а згодом загинули ще чотири людини, мобілізованих в Красноярському краї. Крім того, ще 14 людей померли, не доїхавши до фронту. Причини різні: самогубства, серцеві напади, бійки тощо.

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