"Провал призвів до хаосу": Путін 17 разів поміняв командувачів в Україні

За даними аналітиків, в результаті можливості РФ проводити "цілісну" кампанію виявилися підірвані.

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Володимир Путін / сайт Кремля, Міноборони РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну президент Росії Володимир Путін щонайменше 17 разів міняв високопоставлених командувачів військами.

Як свідчать підрахунки експертів Американського Інституту вивчення війни (ISW), Путін нарікав від усього угруповання до військових округів і керівництва окремих родів військ.

"Хаотичні метання Путіна, який, не маючи військового досвіду, почав брати пряму участь у військовому плануванні і одного за іншим звільняв генералів, які не приносили перемогу, "розкололи" і "дезорганізували" командні структури армії", - зазначає ISW.

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За даними аналітиків, в результаті можливості РФ проводити "цілісну" кампанію виявилися підірвані.

За підрахунками експертів, за 14 місяців війни Путін чотири рази змінив командувача Західним військовим округом:

спочатку це був Олександр Журавльов, в червні минулого року його змінив Андрій Сичовий,

через два місяці цей пост зайняв Роман Бердников.

У жовтні його змінив Сергій Кузовлєв, який також протримався лише два місяці, в кінці грудня посаду віддали Євгену Никифорову.

Командувача східним військовим округом Путін міняв тричі:

у травні минулого року у відставку був відправлений Олександр Чайко, який керував невдалою спробою взяти Київ.

На його місце прийшов Геннадій Жидко, якого змінив Рустам Мурадов. Останній був звільнений у березні після провального наступу на Вугледар, де на мінних полях були ліквідовані дві елітні бригади морської піхоти.

Командувачі південним і центральним військовими округами, за підрахунками ISW, змінювалися двічі.

Зараз ЮВО керує Сергій Кузовлєв, а ЦВО — Андрій Мордвічев.

Тричі Путін міняв командувача повітряно-десантними військами, причому двічі-на одного і того ж людини:

Михайло Теплинський в червні зайняв цей пост після відставки Андрія Сердюкова.

Потим імовірно позбувся його в січні, після чого був відновлений на посаді.

Командувача всім угрупуванням в Україні Путін поміняв як мінімум тричі, причому, хто саме очолював вторгнення в перші тижні, так і залишилося неясним, зазначає ISW.

"Ймовірно, російський президент хотів приписати собі заслуги "за драматичну перемогу, яку чекав", - вважають експерти.

Відставки і призначення в російській армії відбуваються в режимі секретності, і це навмисна політика, вважають в ISW.

"Ситуація дика", - каже джерело The Moscow Times, близький до Міноборони. Командири угруповань і фронтів були більш відомі під час Другої світової війни, ніж зараз.

"Це в тому числі свідчить про стиль управління і не тільки російською армією, а й іншими сферами", — говорить він.

Дивіться відео про те, як Путін використовує двійників.

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