Просто забув: дідусь випадково вбив власного онука

Хлопчик страждав алергією / mirror.co.uk

У Великобританії в місті Вінсфорд від рук дідуся помер підліток. Хлопчик з'їв приготований чоловіком окіст в горіховій глазурі. При цьому, у нього була алергія на горіхи.

Як пише видання The Mirror, 12-річний Кейсон Холлвуд страждав астмою. Він разом з братами прийшов повечеряти до бабусі і дідуся. На столі був приготований дідусем окіст, який і вбив дитину. Літній чоловік просто забув про захворювання онука.

Після вечері діти пішли в парк і хлопчик почав задихатися. Йому принесли інгалятор, але це не допомогло і підліток помер у лікарні.

Розтин показав, що хлопчик помер через анафілактичний шок, який спровокували горіхи.

Нагадаємо, у Росії спортсменка вбила підлітка. Марія Корнєєва здійснювала окультний ритуал. Вона вирізала на спині у хлопчика пентаграму від чого він і помер.

Також напередодні стало відомо, що в Ізмаїльському районі Одеської області жінка вдарила знайомого каменем по голові і позбулася тіла, скинувши його в канал. Труп випадково виявили місцеві жителі.