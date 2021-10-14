В Одеській області жінка вбила знайомого і кинула тіло в канал

Жінка вдарила знайомого каменем / НПУ

Моторошне вбивство в Ізмаїльському районі Одеської області. Там жінка вдарила знайомого каменем по голові і позбулася тіла, скинувши його в канал. Труп випадково виявили місцеві жителі.

Як повідомляє пресслужба поліції Одеської області, між убитим і правопорушницею сталася сварка. Пара розпивала алкогольні напої на дачі у жінки. Раптово остання схопила камінь і вдарила 36-річного чоловіка по голові. Травма виявилася несумісною з життям. Коли вона зрозуміла, що знайомий мертвий вирішила кинути тіло в канал неподалік, щоб приховати злочин.

Затриманій вже оголосили підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує 15 років в'язниці.

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