"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

Знайомі сім'ї не вірять у те, що сталося / фото Обозреватель

У Вінницькій області 16-річна школярка зізналася у вбивстві власної матері - дочка завдала їй не менше 30 ножових поранень.

На такий вчинок дівчина-підліток зважилася, начебто через те, що мати не пускала її гуляти. Понівечене тіло загиблої дочка поклала на тачку і вивезла на територію нежитлового домоволодіння, де скинула в колодязь, пише "Обозреватель".

Близько 30 ножових поранень

Тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли на сусідній покинутій області в колодязі центрального водопостачання. Воно було прикидано старим одягом і камінням.

"На підставі зібраних слідчо-оперативною групою поліції доказів під підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої", - повідомили в ГУНП у Вінницькій області.

Читайте также"Я не знаю, чи людина це": мати вбитої Мирослави Третяк хоче довічного для душогуба її донькиЗа попередньою інформацією слідства, дівчина посварилася з мамою оскільки вона не пускала її гуляти. Під час конфлікту дочка завдала своїй мамі близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезли тіло і кинула його в колодязь.

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Знайомі шоковані подією

Сусіди, вчителі в школі та просто знайомі шоковані трагедією — вони не вірять, що відмінниця і розумниця Саша могла таке зробити, попри те, що в мережі було опубліковано зізнання дівчини.

"Це просто якийсь кошмарний сон! Уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала рідну матір, - просто неможливо!"- кажуть сусіди.

Бентежить їх і те, як дівчина могла перетягнути тіло матері, заховати, а потім холоднокровно вимити будинок. На відео школярка каже, що завдала матері 10 ударів ножем, а за інформацією правоохоронців вони були менше ніж 30.

Загрожує 15 років у в'язниці

Зараз школярка перебуває в ізоляторі за підозрою в умисному вбивстві. Якщо її провина буде доведена, то за ґратами вона може провести 15 років.

Раніше ми повідомляли, що громадянин України, затриманий поліцією в Польщі, зізнався у вбивстві свого семирічного сина і замахи на життя дружини. 27-річний українець Дмитро т.заявив, що, б'ючи ножем 7-річного сина Максима і дружину Анастасію, "він хотів захистити сім'ю від чогось ще гірше".