В РФ уже заперечують, що хотіли повалити чинну владу в Україні/ Reuters

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що нібито до завдань так званої "операції" РФ проти України не входило повалення чинної влади.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу, пише "Українська правда" із посиланням на російський "Интерфакс".

"В її (так званої "спеціальної операції" – ред.) завдання не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення", – заявила Захарова.

Раніше президент країни-агресорки Володимир Путін називав війну проти Україну "денацифікацією". Проте через кілька днів після нападу на українські території, коли РФ побачила, що не досягає успіху, в Москві почали змінювати і зменшувати свої вимоги.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, українського президента рятує потужна мережа розвідки і контррозвідки. Таким чином диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах.

Також раніше розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні. Російський президент зараз "злий і засмучений", і він може спробувати роздавити українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.

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