УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В РФ уже заперечують, що хотіли повалити чинну владу в Україні

9 березня 2022, 16:25

В російському МЗС також зазначили, що нібито дії їхньої країни не спрямовані проти мирного населення.

В РФ уже заперечують, що хотіли повалити чинну владу в Україні/ Reuters

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що нібито до завдань так званої "операції" РФ проти України не входило повалення чинної влади.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу, пише "Українська правда" із посиланням на російський "Интерфакс".

"В її (так званої "спеціальної операції" – ред.) завдання не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення", – заявила Захарова.

Раніше президент країни-агресорки Володимир Путін називав війну проти Україну "денацифікацією". Проте через кілька днів після нападу на українські території, коли РФ побачила, що не досягає успіху, в Москві почали змінювати і зменшувати свої вимоги.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама

За його словами, українського президента рятує потужна мережа розвідки і контррозвідки. Таким чином диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах.

Також раніше розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні. Російський президент зараз "злий і засмучений", і він може спробувати роздавити українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Марія Захарова Росія
Зараз ви переглядаєте новину «В РФ уже заперечують, що хотіли повалити чинну владу в Україні». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чим для Росії та особисто Путіна закінчиться війна в Україні: астролог дав похмурий прогнозЧим для Росії та особисто Путіна закінчиться війна в Україні: астролог дав похмурий прогноз Путін захоче перетворити на попіл: астролог назвав підсумок війни Росії проти УкраїниПутін захоче перетворити на попіл: астролог назвав підсумок війни Росії проти України Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з КиєваЗеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з Києва Міністра оборони РФ планують звинуватити у спробі держперевороту – журналістМіністра оборони РФ планують звинуватити у спробі держперевороту – журналіст Як отримати допомогу 6500 грн від держави під час війни, якщо втратив роботуЯк отримати допомогу 6500 грн від держави під час війни, якщо втратив роботу

Останні новини

05:29

"Право на самооборону" : у РФ заявили, що суд ООН "не має юрисдикції" розглядати позов про геноцид

05:18

Росія може готувати ґрунт для застосування хімічної зброї в Україні - The Guardian

04:36

Коли закінчиться війна в Україні: у Bellingcat назвали терміни

03:45

РФ варварськи бомбить житлові квартали Сумщини: що відомоВідео

03:02

Потужна підтримка під час війни: МВФ затвердив $1,4 млрд допомоги УкраїніВідео

Реклама
02:45

США терміново перекинули комплекси Patriot у Польщу до кордонів УкраїниВідео

02:08

Масові розстріли та мінування тіл: очевидці розповіли про звірства РФ під КиєвомВідео

01:58

Британія готова розтрощити РФ новими санкціями і притягнути до відповідальності за атаку на лікарнюВідео

01:32

"Путін повинен припинити це зараз": у США різко засудили авіаудар по МаріуполюВідео

01:25

В ОП назвали напрямки потужних ударів ЗСУ: двоє комполків РФ - "двохсоті"Відео

01:18

Окупанти готували удар по Броварах: ворога припинили і знищилиВідео

00:57

ФСБ "зливає" українським військовим інформацію про кадирівців - АрестовичВідео

00:53

Місто Ізюм майже повністю знищене

00:48

Стугна і Корсар - у роботі: під Києвом знищили шість танків і БМП ворогаВідео

00:47

"Пауза стала вбивчою": Зеленський закликав лідерів Заходу до сміливості і зажадав закрити небоВідео

00:35

"Ядерної війни не буде": астролог розповів прогнози про війну в УкраїніВідео

00:24

10 березня запрацює шість гуманітарних коридорів - Зеленський

00:20

Потужні вибухи прямо серед будинків: рашисти знову накрили Харків вогнемВідео

00:14

Окупанти почали обстрілювати Миколаїв з Градів і УраганівВідео

09 березня, середа
23:50

Франція виділяє допомогу Україні та сусіднім країнам

Реклама
23:45

"Що це за країна така": Зеленський жорстко засудив Росію за бомбардування лікарні в МаріуполіВідео

23:29

ППО замість польських МіГ-29: у Пентагоні розкрили план допомоги УкраїніВідео

23:18

До України прибули латвійські лікарі-професіоналиВідео

23:04

"Не впоралися із захопленням України": у Росії звільняють генералівВідео

22:59

Наказ - розстрілювати мирних громадян: зізнання полоненого окупанта РФ, що шокуютьВідео

22:51

Під Черніговом окупанти обстріляли людей, є загинули та пораненіВідео

22:46

Кулеба прибув до Анталії на зустріч з Лавровим: всі подробиціВідео

22:41

Українці через Дію отримають компенсацію за зруйновані будинки: названо терміниВідео

22:26

Офіційно: всім українцям дозволили вбивати російських окупантів, відповідальності не будеВідео

22:24

"Тату, нам треба забиратися з України?": Зеленський розповів, чому не поїхав і як реагує сім'яВідео

22:20

Росія своїми фейками готує основу для застосування хімзброї - The Guardian

22:15

TikTok заблокував звернення Путіна: Кремль у гніві

21:59

ЗСУ вибили окупантів з Дергачів: ворог отримав по зубах на Харківщині

21:46

У Чехії різко висловилися про ворожий артобстріл Маріуполя

21:35

Війська РФ вдарили по Житомиру: частина міста може залишитися без теплаВідео

21:35

"Явна ескалація": у США пояснили відмову від безпольотної зони над УкраїноюВідео

21:32

У Бердянську окупанти обіцяють жителям російські паспорти і списання боргівВідео

21:13

Прощавай, Росія: Jack Daniel's йде з країни-агресора

21:11

У Росії інфляція прискорюється шаленими темпамиВідео

21:04

Парашути не розкриваються при катапультуванні: РФ "утилізує" збитих в Україні пілотівВідео

Реклама
21:00

Генерали окупантів змінюють тактику: Данілов розповів про сумну ситуацію військ РФВідео

20:51

Зеленський назвав умову закінчення війни в УкраїніВідео

20:34

Данілов: перемога буде за нами - це прогноз розвідки США

20:23

ЧАЕС залишилася без електрики: скільки протримаєтьсяВідео

20:21

Контрудар ЗСУ: сили окупантів розбили під Києвом, ворог зазнає втратВідео

20:12

Із Коростеня відправлять евакуаційний поїзд до Львова

20:04

Луганські копи перейшли на бік Росії під час воєнного стануВідео

19:57

Полонені російські військові вирішили залишитися в Україні: в РФ вони вже вважаються мертвимиВідео

19:30

Війна Росії в Україні вигідна Китаю, або Як Путін за Піднебесну робить усю брудну роботуПогляд

19:29

Мінкульт збирає свідчення злочинів РФ проти культурної спадщини

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти