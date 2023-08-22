4 проблеми заважатимуть ЗСУ прорвати другу лінію оборони армії РФ – військовий

Потрібно ретельно вивчати ситуацію і планувати операції українських військових, адже за кожною помилкою стоять втрати серед захисників.

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4 проблеми заважатимуть ЗСУ прорвати другу лінію оборони армії РФ, зазначає Сергій Жеребило/ колаж: Главред, фото: Facebook Сергій Жеребило, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Могутність російської окупаційної армії – це загалом величезний фейк, який роздула пропаганда країни-агресорки Росії. Але, не дивлячись на це, не можна недооцінювати противника під час війни.

Зараз потрібно ретельно вивчати ситуацію і планувати операції, адже за кожною помилкою нашої сторони стоять життя українських воїнів. Про це розповів в інтерв’ю Главреду заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило (позивний "Херсон"), який перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту.

За його словами, навряд чи зараз варто боятися другої лінії оборони росіян. Але є чотири проблеми, які можуть заважати захисникам України прорвати цю другу лінії оборони ворога.

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"Недооцінювати противника також не треба. Адже, по-перше, людського ресурсу у нього достатньо, саме ресурсу, бо у Росії не ставляться до своїх солдатів, як до людей. Там готові штабелями покласти хоч половину Росії, винищити половину росіян у м’ясних штурмах на українській землі", – зазначив військовий.

По-друге, потрібно визнати, що й військової техніки у противника також достатньо, наголосив Жеребило. По-третє, росіяни мають потужну авіацію та перевагу в повітрі. Це не дає українським військовим змоги швидко проводити наступальні дії, бо без підтримки з повітря це складно робити.

"По-четверте, за останній час у нас склався паритет у дронах і дронах-камікадзе, чого не було раніше. Вони потужно оновлюють техніку, у них з’явилося багато дронів і засобів спостереження – камери "Муром" і "Муром-2", які працюють автономно і реагують на рух та тепло. Таких засобів у противника з’являється досить багато", – розповів заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії.

Він додав, що, судячи з отриманих українськими бійцями трофеїв, які вони здобувають у звільнених населених пунктах, особовий склад ворога уже забезпечений модернізованими автоматами Калашникова АК-12 і модернізованими ПКМ-ми "Пєчєнєґ".

Війна в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков дав тривожний прогноз, що війна може бути довгою з болісними втратами. Глава Міноборони пояснив, що в України сильний і підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це "реальний марафон".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, як Україна звільнятиме Крим. Звільнення Кримського півострова від російських окупантів найімовірніше відбуватиметься військовим шляхом, якщо країна-агресорка Росія до того часу не втямить, що їй потрібно забиратися з нашої території, наголосив він.

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило зазначав, що фронт окупантів обрушиться й армія РФ тікатиме з України додому, коли всередині РФ "щось хитнеться".

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