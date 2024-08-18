Чого Путін боїться найбільше: Маломуж розкрив його 'привиди минулого'

Зараз у Кремлі намагаються зробити ставку на дуже довірених осіб, аджет у Путіна існують великі страхи.

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Чого найбільше боїться Путін / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Вікіпедія

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, чому російський диктатор Володимир Путін дуже боїться і покладається лише на довірених осіб та спецслужби.

"У ворога зараз панує дезорганізація в Курській області. Неочікувані удари там, де противник не очікує й не готовий до потужних бойових дій, дестабілізує не тільки військових ворога, а й всередині керівництва РФ. Зараз у Кремлі намагаються зробити ставку на дуже довірених осіб. Оскільки, Путін боїться. За ним ходить ще той "привид Пригожина" і він боїться повторення ситуації. Він боїться, що проти нього можуть піти його ж військові. Саме тому, він робить ставку спецслужби, довірених осіб та службу зовнішньої розвідки РФ. Втім, вони нічого не контролюють. Це не їхнє завдання й специфіка і наступ Сил оборони на Курщині це довів", - пояснив Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами генерала, росіяни в хаосі намагаються вирішити, як зупинити наступ ЗСУ в Курській області.

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"Вони все розуміють. Стягують якісь війська і створили координаційний штаб, який навіть не має єдиного командування. Зараз у Кремлі намагаються знайти винних генералів за провал оборони Курської області. Щобільше, ті війська, які вони зараз перекидають в Курську область, не мають досвіду бойових дій. Зокрема, з Калінінграда, з інших далеких регіонів РФ й звісно строковики. Всі ми бачили, як воюють їхні строковики. Саме тому, вони будуть змушені перекидати бойові частини з гарячих напрямків на території України. Однак, це їм не допоможе. Вони все не мають єдиного командування й не знають, що їм робити", - додав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, що 17 серпня у Курській області українські сили розширили позиції та взяли полонених. Глава держави зазначив, що генерал Сирський доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території. Ситуація на Торецькому та Покровському напрямках важка.

Стало відомо, що Росія пішла на крайні заходи у Курській області. Країна-агресорка кинула на оборону території "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників. До підрозділів потрапили бійці різних напрямків.

Полковник назвав сценарії удару ЗСУ з боку Бєлгорода. Перспективні варіанти для української армії - рух на Курськ або удар у тил ворога вже з боку Бєлгорода. Утім, можливі й сценарії, що передбачають повернення українців на попередні позиції на свої території.

Роман Світан заявив, що операція ЗСУ в Курській області може "втопити" Путіна, якщо він не зніме війська зі східного фронту, щоб зупинити наші наступальні дії в Курській області. Будь-яке рішення диктатора Путіна в цій ситуації стане вигідним для України.

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