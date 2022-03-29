У Кремлі розповіли, чи натисне Путін на ядерну кнопку у війні з Україною

Кремль не застосує ядерну зброю в Україні незалежно від результату війни - Пєсков / УНІАН

Росія, мовляв, не розглядає можливість застосування ядерної зброї в Україні. Будь-яка ситуація, яка буде після завершення війни, не стане приводом для такого рішення. У російській концепції безпеки дуже чітко зазначено, що ядерна зброя задіюється тільки тоді, коли є загроза існуванню російської держави. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляє Reuters, в інтерв'ю американцям він розповів про те, що нібито будь-який варіант завершення війни проти України не стане приводом для застосування Росією ядерної зброї. Згідно з російською концепцією безпеки, ядерна зброя задіюється тільки в умовах наявності загрози існування держави.

"У нас є концепція безпеки, у якій дуже чітко зазначено, що тільки тоді, коли існує загроза існуванню держави в нашій країні, ми можемо застосувати і фактично застосовуватимемо ядерну зброю для усунення загрози існуванню нашої країни", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, глава РФ Володимир Путін 24 лютого зробив заяву про те, що держави, які перешкоджатимуть Росії, нібито змушені будуть зіткнутися з "такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії". Деякі світові політики дійшли висновку, згідно з яким це була загроза ядерним ударом.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Росія не піде на застосування ядерної зброї, тому що за такого сценарію європейська частина Росії та Білорусі стане непридатною для життя. Крім того, за його словами, Путіну не вигідно наносити ядерний удар по народу, який він хотів би окупувати.