'Наказ — розібратися по-жорсткому': ЗМІ про причину конфлікту Путіна з Пригожиним

Стало відоме підґрунтя початку збройного заколоту, який підняв ватажок бандформувань ПВК Вагнера Євген Пригожин.
Раніше в адміністрації диктатора Володимира Путіна нібито намагалися з ним домовитися, проте він відмовився приймати умови Кремля, йдеться в матеріалі видання "Важные истории"
"Кремль вчора намагався домовитися з Пригожиним. Йому дзвонили з АП (не Путін) і пропонували дати задню, а всі його повідомлення пояснити зломом і підробкою голосу", — пишуть журналісти з посиланням на дані, отримані з джерел, близьких до адміністрації Путіна.
Після того як Пригожин відмовився приймати умови адміністрації Путін дав команду порушити проти нього кримінальну справу і "розібратися по-жорсткому", повідомляють джерела.
Відзначимо, що після перших "зрадних" повідомлень Пригожина в декількох російських провладних телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що насправді всі заяви ватажка вагнерівців - "фейк" і "результат злому".
Збройний бунт ПВК Вагнера
Нагадаємо, напередодні ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.
24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.
Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".
Як підкреслив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти влади країни-окупанта Росії – фактично початок громадянської війни.
Він додав, що старт контрнаступу армії України призвів до розколу російських еліт. Все йде за сценарієм, про який говорилося ще в минулому році.
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