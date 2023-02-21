Пригожин накинувся на Герасимова і Шойгу: "Люди гинуть пачками, а вони хихикають"

Ватажок ПВК "Вагнера" поскаржився, що його бойовики"гинуть пачками".

Євген Пригожин накинувся на Сергія Шойгу / Колаж скріншот YouTube

Ватажок ПВК"Вагнера" Євген Пригожин поскаржився на брак боєприпасів, а також саботаж з боку начальника генштабу РФ Валерія Герасимова і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Начальник Генштабу і міністр оборони роздають направо і наліво команди, в яких говориться, щоб ПВК "Вагнера" не тільки боєприпасів не давати, але і не допомагати авіатранспортом. Зараз надійшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопатися. Йде пряма протидія, яка називається не інакше, як спроба знищити ПВК "Вагнер". Її можна прирівняти до зради батьківщини в той момент, коли ПВК "Вагнера" б'ється за Бахмут, втрачаючи щодня сотні бійців", — поскаржився він в Telegram.

За його словами, нестача боєприпасів відчувається постійно.

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"Купка навколовійськових функціонерів вирішила, що це їхня країна, що це їхній народ. Вони вирішили, що цей народ буде гинути тоді, коли їм зручно, коли їм сподобається. Вони замість того, щоб виконати свій обов'язок і дати необхідну кількість боєприпасів, вони сидять і хихикають у себе в кабінетах і намагаються крутити інтриги. Обдзвонюють телеграм-канали і кажуть, ви Пригожина не ставите... У мене немає варіантів, Я йду до кінця, у мене люди гинуть пачками", — істерить Пригожин.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що у Росії посилюється конфлікт між Міноборони і ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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