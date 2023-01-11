Там вже 17 вертольотів: окупанти будують нову авіабазу в Бердянську

Російські окупанти намагаються перемістити авіабазу з Чаплинки до Бердянська.

Окупанти будують нову авіабазу в Бердянську / twitter / COUPSURE

Російські окупанти намагаються створити нову авіабазу в Бердянську. Вони вже навіть почали розміщувати там свої вертольоти. Про це повідомляє OSINT-розслідувач Бенджамін Піттет.

Він також опублікував супутникові знімки, що підтверджують це. На цих знімках можна побачити аеропорт в Бердянську. Там росіяни розмістили мінімум 17 ворожих вертольотів.

Окупаційні війська будують різні фортифікаційні споруди. Розслідувач вважає, що цю авіабазу створюють на зміну бази в Чаплинці, яку українські захисники можуть знищити HIMARSами.

Окупанти будують нову авіабазу в Бердянську / twitter / COUPSURE

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У Мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

29 грудня вранці Telegram-канал Mash повідомив, що в Саратовській області РФ прогриміли нові вибухи в районі військової авіабази Енгельс.

"Жителі Енгельса повідомляють про вибухи в районі аеродрому. Чути, повітряна тривога. Імовірно, спрацювали системи ППО", - йдеться в повідомленні.

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