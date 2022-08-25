"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяць

ТОРГІВЛЯ З США дає Росії понад 1 млрд доларів на місяць / reuters

Як не дивно, через півроку після початку повномасштабної війни в Україні, російські товари все ж продовжують надходити на ринок США попри введення "жорстких" санкцій. Москва щомісяця заробляє на торгівлі більш ніж 1 млрд доларів, пише видання AP.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден обіцяв "заподіяти біль" російському лідеру Володимиру Путіну і завдати "нищівного удару" за допомогою ембарго на імпорт горілки, алмазів, нафти та інших товарів.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

Видео дня

Посольство Латвії в Росії з 5 серпня на невизначений термін призупинило прийом заяв на отримання віз для росіян.

Естонія прийняла рішення закрити кордони для громадян Росії з шенгенськими візами, виданими цією країною, з деякими винятками.

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ Європейського Союзу в кінці місяця обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Читайте також: