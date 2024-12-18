"Причетний до злочинів": у США відреагували на ліквідацію топгенерала РФ

Ігор Кирилов був причетний до використання хімічної зброї проти українських військових, нагадав Метью Міллер.

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Метью Міллер прокоментував ліквідацію Ігоря Кирилова / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Держдеп прокоментував інформацію про ліквідацію генерала РФ

Кирилов був причетний до багатьох воєнних злочинів

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував інформацію про ліквідацію російського генерала Ігоря Кирилова в Москві.

Сполучені Штати не знали про підготовку знищення військового злочинця РФ і не брали участі в цій операції, цитує Міллера Голос Америки.

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"Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були залучені", - заявив речник Держдепартаменту США.

При цьому він також зазначив, що у Вашингтона немає оцінки з цього питання. Водночас він пояснив, що Кирилов був причетний до багатьох воєнних злочинів.

"Очевидно, він був генералом, який брав участь у численних злочинах. Він був причетний до використання хімічної зброї проти українських військових. Це те, про що Сполучені Штати говорили публічно раніше, що російські військові під його командуванням використовували хімічні речовини, заборонені міжнародним правом на полі бою", - наголосив Міллер.

Що відомо про ліквідацію Кирилова

Знищення російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова в Москві вже має кілька версій як щодо способу виконання, так і щодо того, хто його міг прибрати.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі в ефірі каналу CNN заявив, що Сполучені Штати вивчають інформацію щодо ліквідації Кириллова і контакту з українською стороною. Водночас, він не прокоментував, що конкретно сталося, і хто був відповідальним.

Раніше повідомлялося про те, що в Москві підірвали генерала ЗС РФ. Напередодні Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозру російському генералу Ігорю Кирилову.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано. За даними ЗМІ, ліквідація Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Як повідомляв Главред, у Підмосков'ї в Кузьмінському лісопарку ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського.

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